TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė pusfinalyje pranoko antrąją turnyro raketę ir iškovojo jau devintą pergalę iš eilės

2025-10-04 15:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 15:51

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 48 minutes 6:3, 6:1 pranoko antrąją turnyro raketę kartvelę Zoziją Kardavą (WTA-672), kurią įveikė ir praėjusią savaitę.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 48 minutes 6:3, 6:1 pranoko antrąją turnyro raketę kartvelę Zoziją Kardavą (WTA-672), kurią įveikė ir praėjusią savaitę.

0

A. Lukošiūtė mačą pradėjo spurtu 3:0. Vėliau Z. Kardava kiek priartėjo (3:2), bet šeštajame geime lietuvė realizavo „break pointą“ ir vėl atitrūko. Kartvelė vėliau dar turėjo progų sumažinti deficitą, tačiau jas iššvaistė.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau A. Lukošiūtė surengė spurtą 5:0, kuris nulėmė mačo baigtį.

Lietuvė šiame mače realizavo 6 iš 13 turėtų „break pointų“, o kartvelė – 2 iš 8. A. Lukošiūtei nesutrukdė net ir 7 dvigubos klaidos (Z. Kardava jų padarė 4).

9-ą vienetų mačą iš eilės laimėjusi A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Finale lietuvė mes iššūkį pirmajai turnyro raketei latvei Kamillai Bartonei (WTA-614).

Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu. Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

