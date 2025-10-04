Andrė Lukošiūtė pusfinalyje pranoko antrąją turnyro raketę ir iškovojo jau devintą pergalę iš eilės

A. Lukošiūtė mačą pradėjo spurtu 3:0. Vėliau Z. Kardava kiek priartėjo (3:2), bet šeštajame geime lietuvė realizavo „break pointą“ ir vėl atitrūko. Kartvelė vėliau dar turėjo progų sumažinti deficitą, tačiau jas iššvaistė.
Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau A. Lukošiūtė surengė spurtą 5:0, kuris nulėmė mačo baigtį.
Lietuvė šiame mače realizavo 6 iš 13 turėtų „break pointų“, o kartvelė – 2 iš 8. A. Lukošiūtei nesutrukdė net ir 7 dvigubos klaidos (Z. Kardava jų padarė 4).
9-ą vienetų mačą iš eilės laimėjusi A. Lukošiūtė pelnė 10 WTA vienetų reitingo taškų ir 1470 JAV dolerių. Finale lietuvė mes iššūkį pirmajai turnyro raketei latvei Kamillai Bartonei (WTA-614).
Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame po dramatiškos 1 valandos 34 minučių kovos 2:6, 6:2, [10:12] krito prieš latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu. Lietuvė su porininke pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
