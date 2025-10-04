„Double Dunk“: įspūdingas „Žalgiris“ ir svarbiausi dvigubos Eurolygos savaitės akcentai

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Pirmoje laidoje visas dėmesys buvo skirtas Eurolygos dvigubos savaitės kovoms: dvi Kauno „Žalgirio“ pergalės, nesuklupusios komandos, nelaimėję klubai, abejonės dėl žaidėjų, kam reikės stiprinti, ką Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai pridės Donatas Motiejūnas.
00:00 – Algio etapas „Wolves“ ir dabartinė veikla
07:45 – įspūdinga „Žalgirio“ savaitė
25:45 – Šarui reiks daug kantrybės
31:20 – ką „Crvena Zvezda“ ekipai duos D-Mo
35:48 – „Maccabi“ bėdos
41:24 – tritaškininkai „Baskonia“
44:00 – „Paris“ spaudimas visas 40 minučių
49:12 – „Partizan“ reikia centro
53:06 – dvejopas „Dubai“ įspūdis ir pabudusi „AS Monaco“
59:10 – „Barca“ ir PAO bei T.J.Shortsas
1:08:20 – OLY reikia K.Evanso ir „Real“ veteranų galimybės
1:14:04 – „Valencia“ padarė, ką turėjo padaryti
1:19:10 – teisėjų cirkas Podgoricoje
1:24:53 – nepralaimėjusi „Hapoel“
1:27:24 – ar G.Watsonas yra Eurolygos žaidėjas?
1:31:14 – traumos Milane
