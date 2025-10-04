Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: įspūdingas „Žalgiris“ ir svarbiausi dvigubos Eurolygos savaitės akcentai

2025-10-04 15:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 15:22

„Double Dunk“: įspūdingas „Žalgiris“ ir svarbiausi dvigubos Eurolygos savaitės akcentai

„Double Dunk“ – naujas projektas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę bus kalbama apie Eurolygos įvykius.

1

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

Pirmoje laidoje visas dėmesys buvo skirtas Eurolygos dvigubos savaitės kovoms: dvi Kauno „Žalgirio“ pergalės, nesuklupusios komandos, nelaimėję klubai, abejonės dėl žaidėjų, kam reikės stiprinti, ką Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipai pridės Donatas Motiejūnas.

00:00 – Algio etapas „Wolves“ ir dabartinė veikla

07:45 – įspūdinga „Žalgirio“ savaitė

25:45 – Šarui reiks daug kantrybės

31:20 – ką „Crvena Zvezda“ ekipai duos D-Mo

35:48 – „Maccabi“ bėdos

41:24 – tritaškininkai „Baskonia“

44:00 – „Paris“ spaudimas visas 40 minučių

49:12 – „Partizan“ reikia centro

53:06 – dvejopas „Dubai“ įspūdis ir pabudusi „AS Monaco“

59:10 – „Barca“ ir PAO bei T.J.Shortsas

1:08:20 – OLY reikia K.Evanso ir „Real“ veteranų galimybės

1:14:04 – „Valencia“ padarė, ką turėjo padaryti

1:19:10 – teisėjų cirkas Podgoricoje

1:24:53 – nepralaimėjusi „Hapoel“

1:27:24 – ar G.Watsonas yra Eurolygos žaidėjas?

1:31:14 – traumos Milane

