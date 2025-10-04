Neefektyviai taškus rinkęs L.Walkeris pergalės „Maccabi“ neatnešė

Belgrade namų mačus žaidžiantis Izraelio klubas 94:101 (20:27, 21:21, 22:26, 31:27) nusileido Paryžiaus „Paris“ (1/1).
„Maccabi“ startavo spurtu 9:2, bet svečiai per dvi minutes rezultatą išlygino ir ėmėsi lenkti rungtynes savo pusėn, prie to itin prisidėjo du Nadiro Hifi tritaškiai (15:11).
Vėliau Prancūzijos ekipa laikėsi svyravusio pranašumo, kuris itin išsipūtė ketvirtajame kėlinyje, o po Yakuba Ouattara tritaškio pasiekė ir 20 taškų ribą (83:63). Finišo tiesiojoje skirtumas dar sumenko iki vienženklio (81:90), bet labiau pakurstyti intrigos „Maccabi“ nepavyko.
Šimtąjį tašką nugalėtojams pelnė Amathas M’Baye, o „Maccabi“ dviem paskutiniais tritaškiais tik sušvelnino skirtumą.
Buvęs žalgirietis Lonnie Walkeris pirmojo dvigubos savaitės mačo prieš Stambulo „Anadolu Efes“ nebaigė dėl kulnies traumos. Jo galimybės rungtyniauti buvo įvertintos tik prieš pat antrąjį susitikimą ir medikai uždegė žalią šviesą.
Amerikietis gausią statistiką surinko net ir stokodamas taiklumo – 27 minutės, 16 taškų (1/4 dvitaškių, 2/9 tritaškių, 8/9 baudų metimų), 5 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 8 išprovokuotos pražangos, 4 paties nuobaudos bei 14 naudingumo balų.
Tuo tarpu nugalėtojų gretose ryškus buvo vos antrąjį mačą Eurolygoje sužaidęs Allanas Dokossi, buvęs arti dvigubo dublio – 9 taškai ir 13 atkovotų kamuolių. Su 23 naudingumo balais jis tapo efektyviausiu mačo žaidėju.
Paryžiaus ekipa tritaškius metė vos 29 procentų tikslumu (10/35) ir suklydo 18 kartų, atsigriebė kovą dėl kamuolių laimėdama 49:37.
Trečiajame ture „Maccabi“ laukia Izraelio derbis prieš Tel Avivo „Hapoel“ (2/0), o „Paris“ savo arenoje priims Bolonijos „Virtus“ (1/1).
„Paris“: Nadiras Hifi 21 (4/12 tritaškių, 5 per. kam., 5 klaidos), Justinas Robinsonas 15, Yakuba Ouattara 12 (2/7 tritaškių), Jeremy Morganas ir Allanas Dokossi (13 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9.
„Maccabi“:Lonnie Walkeris (2/9 tritaškių, 5 atk. kam.) ir Jeffas Dowtinas (4/5 tritaškių, 6 rez. perd.) po 16, Jaylenas Hoardas 15 (4 rez. perd., 4 per. kam.), T.J.Leafas 14 (6 atk. kam., 6/10 dvitaškių), Jimmy Clarkas 11 (4 rez. perd., 5 per. kam.).
