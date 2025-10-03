Jaunasis talentas tempė „Valencia“ į pergalę prieš italus

Pedro Martinezo kariauna namie 103:94 (26:23, 23:23, 26:25, 28:23) susitvarkė su Bolonijos „Virtus“ (1/1) klubu.
Pirmasis ketvirtis klostėsi permainingai ir gana lygiai, bet antrojo pradžioje Sergio De Larrea suteikė apčiuopiamą pranašumą „Valencia“ ekipai – 31:23. Skirtumas tapo dviženklis (37:25), nors Matthew Morganas ir pelnė svarbius taškus „Virtus“ – 30:39. Po Carseno Edwardso šūvio komandas skyrė 4 taškai (40:44), o po dviejų ketvirčių svečiai atsiliko 46:49.
„Valencia“ geriau atrodė trečio kėlinio starte (60:48), o „Virtus“ bandymai artėti buvo atremti, nors pastangas dėjo Karimas Jallow, Alessandro Pajola ir Derrickas Alstonas – 59:63.
Valensijos ekipa toliau turėjo trapų pranašumą (77:71), o link pergalės komandą vedė 19-metis S.De Larrea. Nealas Sako ir Matthew Costello tvirtino pergalę šeimininkams.
Jaunuolis per 22 minutes pelnė 23 taškus (5/7 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 perdavimus bei rinko 23 naudingumo balus.
„Valencia“: Sergio De Larrea 23 (5/7 trit.), Nate‘as Reuversas ir Omari Moore‘as – po 15, Kameronas Tayloras 14, Dariusas Thompsonas 13.
„Virtus“: Matthew Morganas 24, Derrickas Alstonas ir Carsenas Edwardsas – po 15, Karimas Jallow 11, Alessandro Pajola 9 (8 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!