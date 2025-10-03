Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Jaunasis talentas tempė „Valencia“ į pergalę prieš italus

2025-10-03 23:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 23:38

Kol kas į Eurolygą grįžusios Valensijos „Valencia“ (2/0) žygis prasidėjo sėkmingai – iškovota dar viena pergalė.

S.De Larrea tapo lyderiu

Kol kas į Eurolygą grįžusios Valensijos „Valencia“ (2/0) žygis prasidėjo sėkmingai – iškovota dar viena pergalė.

REKLAMA
0

Pedro Martinezo kariauna namie 103:94 (26:23, 23:23, 26:25, 28:23) susitvarkė su Bolonijos „Virtus“ (1/1) klubu.

Pirmasis ketvirtis klostėsi permainingai ir gana lygiai, bet antrojo pradžioje Sergio De Larrea suteikė apčiuopiamą pranašumą „Valencia“ ekipai – 31:23. Skirtumas tapo dviženklis (37:25), nors Matthew Morganas ir pelnė svarbius taškus „Virtus“ – 30:39. Po Carseno Edwardso šūvio komandas skyrė 4 taškai (40:44), o po dviejų ketvirčių svečiai atsiliko 46:49.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Valencia“ geriau atrodė trečio kėlinio starte (60:48), o „Virtus“ bandymai artėti buvo atremti, nors pastangas dėjo Karimas Jallow, Alessandro Pajola ir Derrickas Alstonas – 59:63.

REKLAMA
REKLAMA

Valensijos ekipa toliau turėjo trapų pranašumą (77:71), o link pergalės komandą vedė 19-metis S.De Larrea. Nealas Sako ir Matthew Costello tvirtino pergalę šeimininkams.

REKLAMA

Jaunuolis per 22 minutes pelnė 23 taškus (5/7 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 perdavimus bei rinko 23 naudingumo balus.

„Valencia“: Sergio De Larrea 23 (5/7 trit.), Nate‘as Reuversas ir Omari Moore‘as – po 15, Kameronas Tayloras 14, Dariusas Thompsonas 13.

„Virtus“: Matthew Morganas 24, Derrickas Alstonas ir Carsenas Edwardsas – po 15, Karimas Jallow 11, Alessandro Pajola 9 (8 rez. perd.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų