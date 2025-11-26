 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Vilniuje valytuvai dirba visą parą: štai kurioms gatvėms skiriamas prioritetas

2025-11-26 17:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 17:50

Dalį Lietuvos nuklojus sniegui, Vilniaus miesto savivaldybė praneša, jog siekiant užtikrinti eismo saugumą ir sklandų susisiekimą, nuo trečiadienio ryto gatvių valymo technika jau nuvažiavo 3,6 tūkst. kilometrų. 

Kelininkai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
6

Dalį Lietuvos nuklojus sniegui, Vilniaus miesto savivaldybė praneša, jog siekiant užtikrinti eismo saugumą ir sklandų susisiekimą, nuo trečiadienio ryto gatvių valymo technika jau nuvažiavo 3,6 tūkst. kilometrų. 

0

„Kad ant asfalto nesusidarytų sniego-ledo sluoksnis, 50 „Grindos“ valytuvų miesto gatvėmis suka ratus jau visą parą. Prioritetas pirmiausia skiriamas intensyviausio eismo gatvėms (Geležinio vilko gatvė, Laisvės prospektas, Vakarinis ir Pietinis aplinkkeliai) ir gatvėms, kuriomis vyksta viešasis transportas“, – rašoma pranešime.

„Nuo ryto gatvių valymo technika jau pravažiavo 3,6 tūkst. km. Šiuo metu vis dar sninga prie Žaliųjų ežerų, Verkiuose. Snygiui sumažėjus ar pasibaigus, bus galima pereiti iš pagrindinių gatvių į mažesnes. Net ir nakties metu priežiūros apimtys nemažės ir valymo darbai nesustos“, – nurodo savivaldybė.

Pažymima, jog beveik visi miesto viešųjų erdvių tvarkytojai pėsčiųjų takų maršrutus jau pravažiavo po keturis ar penkis kartus, o nuo ryto nuvažiuota 6 tūkst. kilometrų.

Savivaldybės duomenimis, takus valo ir barsto mažoji ir didžioji technika bei 480 darbuotojų.

„Takų priežiūra nesibaigia, tarnybos stebi situaciją, nes gali formuotis lijundra, todėl dar šį vakarą keliaudami iš taško A į tašką B neskubėkite ir saugokite save, susilaikykite nuo nebūtinų kelionių. Paryčiui pėsčiųjų ir dviračių takai, laiptai, įkalnės, nuokalnės, kiemai, prireikus, vėl bus nuvalyti ir pabarstyti“, – akcentuoja sostinės savivaldybė. 

Sinoptikai sako, kad pirmoje dienos pusėje pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigo, formavosi šlapio sniego apdraba. Antroje dienos pusėje ir naktį į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas: smarkus sniegas ir šlapio sniego apdraba, plis į daugelį šalies rajonų.

Sniegas Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
Štai kaip dalį Lietuvos paskandino sniegas – meteorologai siunčia perspėjimą (4)

