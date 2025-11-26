Dėl nuslydusio lėktuvo Anušauskas ir Maksvytis patyrė nepatogumus: vienas nusileido Kaune

Į Lietuvą skridęs A. Anušauskas dėl Vilniuje įvykusio lėktuvo incidento patyrė nepatogumų. Kadangi Vilniaus oro uostas uždarytas iki 19 val. vakaro, politikas turėjo leistis Kaune.
„Vilniaus oro uostas dėl avariją patyrusio lėktuvo mūsų skrydžio nepriėmė, tai sėkmingai nusileidom Kaune“, – feisbuke rašo A. Anušauskas.
15 val. 50 min. politikas teigė, kad jis ir kiti keleiviai turi laukti, nes oro uostas neranda trapo (lėktuvo kopėčių) ir autobuso nuvežti keleivius iki terminalo.
Tačiau netrukus politikas papildė informaciją, kad „viskas sprendžiasi greičiau, negu galėjome tikėtis“.
Maksvytis: „Vienu metu atrodė, kad versimės“
Nuo tako nuslydusiame lėktuve buvo ir Stambulo „Fenerbahče“ komandos vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus asistentas Kazys Maksvytis.
„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog posūkyje, kai jau buvo sumažėjęs greitis, nuslydome nuo tako. Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet lėktuvas greitai sugrįžo į savo vietą. Nebuvo labai didelio išgąsčio, tik toks lengvas.
Kadangi greitis jau buvo sumažėjęs, kai slydimas vyko, toks „driftingas“ išėjo. Atrodė, vienas šonas lyg ir pradėjo kilti, žinote, kaip būna, kai sumėto vieną pusę, bet tada greitai grįžome atgal ir supratome, kad nesiversime“, – portalui lrt.lt pasakojo K. Maksvytis.
Dėl to paties incidento Vilniaus oro uoste lėktuvai negali nei kilti, nei leistis. Pirmiausia buvo skelbiama, kad taip bus iki 17.00 val., bet tada buvo atnaujinta informacija, jog oro uosto atidarymas nukeltas bent jau iki 19.00 val.
Taip kelionės planai susijaukė Lietuvos rinktinei, kuri turėjo skristi į Pasaulio taurės atrankos rungtynes Londone su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda, bet dabar laukia, kaip susiklostys situacija ir ieško išeičių, kaip šįvakar pasiekti rungtynių vietą.
Rungtynės numatytos ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.
Vilniuje nuo riedėjimo tako nuslydo lėktuvas
Į Vilniaus oro uostą (VNO) po vidurdienio iš Varšuvos atskridęs lėktuvas, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako. Pirminėmis žiniomis, per incidentą keleiviai nenukentėjo.
Lietuvos oro uostai (LTOU) iš pradžių pranešė, kad kilimo takas bus uždarytas bent iki 17 00 val. Vėliau šis laikas buvo pratęstas iki 19 val., praneša naujienų portalas „Delfi“.
Kaip skelbta, iš Varšuvos atskridęs LOT avialinijų orlaivis Vilniuje nusileido 13.34 val. Lėktuvui nuslydus nuo tako, skrydžio keleiviai buvo išlaipinti iš lėktuvo, atsiėmė bagažą ir išvyko iš oro uosto. Kaip skelbia „Delfi“, įvykio metu orlaivyje buvo 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai.Kiti keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti šiandien iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!