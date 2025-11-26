 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Nuo tako nuslydusiame lėktuve buvęs Maksvytis: „Vienu metu atrodė, kad versimės“

2025-11-26 15:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 15:52

Stambulo „Fenerbahče“ komandos vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus asistentas Kazys Maksvytis laisvas dienas nusprendė išnaudoti Lietuvoje.

(BNS nuotr.)

Stambulo „Fenerbahče“ komandos vyriausiojo trenerio Šarūno Jasikevičiaus asistentas Kazys Maksvytis laisvas dienas nusprendė išnaudoti Lietuvoje.

REKLAMA
0

Specialistas per Varšuvą grįžo į Lietuvą, bet ne viskas susiklostė sklandžiai – treneris buvo lėktuve, kuris leisdamasis Vilniuje nuslydo nuo tako.

„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog posūkyje, kai jau buvo sumažėjęs greitis, nuslydome nuo tako. Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet lėktuvas greitai sugrįžo į savo vietą. Nebuvo labai didelio išgąsčio, tik toks lengvas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi greitis jau buvo sumažėjęs, kai slydimas vyko, toks „driftingas“ išėjo. Atrodė, vienas šonas lyg ir pradėjo kilti, žinote, kaip būna, kai sumėto vieną pusę, bet tada greitai grįžome atgal ir supratome, kad nesiversime“, – LRT.lt pasakojo K.Maksvytis.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl to paties incidento Vilniaus oro uoste lėktuvai negali nei kilti, nei leistis. Pirmiausia buvo skelbiama, kad taip bus iki 17.00 val., bet tada buvo atnaujinta informacija, jog oro uosto atidarymas nukeltas bent jau iki 19.00 val.

REKLAMA

Taip kelionės planai susijaukė Lietuvos rinktinei, kuri turėjo skristi į Pasaulio taurės atrankos rungtynes Londone su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda, bet dabar laukia, kaip susiklostys situacija ir ieško išeičių, kaip šįvakar pasiekti rungtynių vietą.

Rungtynės numatytos ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų