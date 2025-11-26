Nuo tako nuslydusiame lėktuve buvęs Maksvytis: „Vienu metu atrodė, kad versimės“

Specialistas per Varšuvą grįžo į Lietuvą, bet ne viskas susiklostė sklandžiai – treneris buvo lėktuve, kuris leisdamasis Vilniuje nuslydo nuo tako.
„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog posūkyje, kai jau buvo sumažėjęs greitis, nuslydome nuo tako. Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet lėktuvas greitai sugrįžo į savo vietą. Nebuvo labai didelio išgąsčio, tik toks lengvas.
Kadangi greitis jau buvo sumažėjęs, kai slydimas vyko, toks „driftingas“ išėjo. Atrodė, vienas šonas lyg ir pradėjo kilti, žinote, kaip būna, kai sumėto vieną pusę, bet tada greitai grįžome atgal ir supratome, kad nesiversime“, – LRT.lt pasakojo K.Maksvytis.
Dėl to paties incidento Vilniaus oro uoste lėktuvai negali nei kilti, nei leistis. Pirmiausia buvo skelbiama, kad taip bus iki 17.00 val., bet tada buvo atnaujinta informacija, jog oro uosto atidarymas nukeltas bent jau iki 19.00 val.
Taip kelionės planai susijaukė Lietuvos rinktinei, kuri turėjo skristi į Pasaulio taurės atrankos rungtynes Londone su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda, bet dabar laukia, kaip susiklostys situacija ir ieško išeičių, kaip šįvakar pasiekti rungtynių vietą.
Rungtynės numatytos ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.
