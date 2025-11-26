STT atlieka tyrimą dėl galimos korupcijos NKL klube

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, VšĮ „Šilutės sportas“ vadovas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos ir pasisavino jo žinioje buvusį svetimą, įstaigai priklausantį labai didelės vertės turtą.
VšĮ „Šilutės sportas“ vadovui pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo (BK 228 str.) ir turto pasisavinimo (BK 183 str.). Asmuo šiandien yra laikinai sulaikytas. Atliekami suplanuoti procesiniai veiksmai, kratos asmens gyvenamojoje ir darbo, kitose susijusiose vietose.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
Savo poziciją pateikė ir asociacija „Lietuvos krepšinis“: „Asociacija netoleruoja ir niekada netoleruos jokių neteisėtų veiksmų ir korupcijos apraiškų. Esant poreikiui, visuomet esame pasiruošę bendradarbiauti su teisėsauga bei imtis kitų reikalingų priemonių skaidrinant Lietuvos krepšinio organizacijų valdymą.“
