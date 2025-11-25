 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Vytis-VDU“ nutraukė „Sūduvos-Mantingos“ pergalių seriją

2025-11-25 20:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 20:31

Nesulaikomo Tito Januševičiaus truktelėtas ir charakterį pademonstravęs Šakių „Vytis-VDU“ (9/4) parbloškė vienus Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) lyderių. Eriko Kučiausko vyrai savo aikštėje 86:84 (17:27, 27:13, 19:30, 23:14) sustabdė Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (10/4) šešių pergalių seriją.

T.Januševičius pelnė 28 taškus (Dainius Lukšta, NKL)

1

Atsitiesęs „Vytis-VDU“ pakilo į ketvirtąją turnyro lentelės poziciją, marijampoliečiai žengia antri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausią sezono pasirodymą surengęs Januševičius per 23 minutes sumetė 28 taškus (10/10 dviit., 2/6 tritaškiai, 2/3 baud.), sugriebė 5 ir perėmė kamuolį bei sugeneravo 33 naudingumo balus.

Po ilgosios pertraukos grįžę svečiai kėlinuką pradėjo uraganiniu puolimu. „Sūduva-Mantinga“ smogė 23:6 spurtu (63:50), visą trečiąjį ketvirtį sužaidė be klaidų, o paskutines 10 minučių pasitiko pirmaudama 70:63.

Žygimanto Šimonio tritaškis svečių pranašumą dar padidino (76:65), bet per kitas 5 minutes jų puolimo variklis sustojo.

Lyderystę parodęs šakiškių vedlys Januševičius 10 atseikėjo taškų be atsako ir ištirpdė šeimininkų deficitą iki minimalaus (75:76).

Degant pusantros minutės iki finalinės sirenos šakiškiai galiausiai persvėrė rezultatą (79:78), bet po pasitarimo Ignas Labutis atsakė sudėtingu dvitaškiu (80:79).

Vėl iniciatyvos ėmęsis Januševičius pasižymėjo dviem taškais (81:80), o švieslentėje degant 19 sek. Nojus Vaivada realizavo šaltakraujišką tritaškį (84:80).

Kitoje aikštės pusėje Aurelijus Pukelis taip pat atsakė tolimu dūriu likus 8,7 sekundės (83:84). Prie baudų metimų linijos stojęs Jokūbas Rubinas neklydo (86:83) ir šeimininkai tyčia prasižengė prieš Domantą Vilį laikmačiui sustojus ties 2,3 sekundės.

Pirmąją baudą pataikęs įžaidėjas specialiai prametė antrąją (84:86), tačiau kamuolį sugriebusi Kučiausko kariauna šventė dramatišką pergalę.

„Sūduvą-Mantingą“ po Bahreine vykusio 3x3 turnyro grįžo Marijus Užupis ir Aurelijus Pukelis. Pastarasis per 22 minutes surinko 17 taškų (6/6 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), 5 atšokusius ir 1 pavogtą kamuolį, 8 išprovokuotas pražangas bei 26 efektyvumo balus.

Užupis per 24,5 minutės pridėjo 14 taškų, 4 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 19 naudingumo balų.

Abi komandos tritaškius smaigstė beveik identiškais procentais – šakiškiai pataikė 12 iš 25 mėginimų (48 proc.), Marijampolės komanda realizavo 12 iš 26 tolimų dūrių (46 proc.).

Šeimininkai kovėsi be Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko, marijampoliečiai – be Augusto Navicko.

„Vytis-VDU“: Titas Januševičius 28 (10/10 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam., 33 naud.), Augustinas Mikštas 15 (3/6 trit.), Kajus Leliukas 10 (2/2 trit., 3 per. kam.), Nojus Vaivada ir Jokūbas Rubinas po 9.

„Sūduva-Mantinga“: Ignas Labutis 20 (5/5 dvit., 3/4 trit.), Aurelijus Pukelis 17 (6/6 dvit., 5 atk. kam., 26 naud.), Marijus Užupis (3/4 trit., 4 rez. perd.) ir Domantas Vilys (3/6 trit., 4 rez. perd.) po 14, Ernestas Jaškus 7.

Įspūdingų individualių pasirodymų fone – „M Basket“ pamokos žalgiriečiams

Fantastiškų individualių pasirodymų fone Mažeikių „M Basket“ (7/6) grįžo ant „URBO-NKL“ pergalingų bėgių. Mariaus Kiltinavičiaus kariauna išvykoje davė pamokų Kauno „Žalgirio-2“ (9/5) jaunuoliams – 93:72 (15:24, 25:10, 22:23, 31:15).

Asmeninius rezultatyvumo, perimtų kamuolių ir naudingumo rekordus pagerinęs DeAngelo Eppsas per beveik 34 minutes suvertė 23 taškus (7/8 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), atkovojo 1 ir nugvelbė 6 kamuolius, išrašė bloką, sykį suklydo bei mačą baigė su 30 naudingumo balų.

Geriausi amerikiečio rodikliai iki šio vakaro siekė 15 taškų, 3 kamuolius ir 20 balų.

Jam geriausiai talkino kitas amerikietis – Coltie Youngas, surengęs rezultatyviausią pasirodymą debiutiniame „URBO-NKL“ sezone.

Gynėjas per 24 minutes pelnė 29 taškus (7/10 dvit., 5/11 trit.), sugriebė 4 ir perėmė kamuolį, įsirašė rezultatyvų perdavimą, padarė 3 klaidas bei sukaupė 19 efektyvumo balų.

Praėjusios savaitės MVP tapęs 19-metis Jokūbas Rudaitis šįkart užfiksavo galingą dvigubą dublį.

Kaunietis 30,5 minutės sumetė 23 taškus (4/7 dvit., 2/6 trit., 9/11 baud.), sučiupo 13 kamuolių, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 9 pražangas, suklydo dukart, bei sugeneravo 34 naudingumo balus.

Permainingose rungtynėse pirmieji į priekį išsiveržė žalgiriečiai, kurie surengė 10:3 atkarpą (21:13). Antrajame kėlinuke pirmaujančių vaidmenyje atsidūrė „M Basket“ po 9 pelnytų taškų be atsako – 34:30.

Po ilgosios pertraukos 2 taškus per beveik 4 minutes sukrapštę mažeikiškiai išbarstė persvarą (42:46), bet lemiamą ketvirtį pasitiko vėl būdami priekyje – 62:57.

Per pusę paskutinio kėlinio mažeikiškiai viską išsprendė galutinai. Prie lemtingos 14:2 atkarpos Pavlo Karasovas prisidėjo 8 taškais, Youngas – keturiais, Gediminas Mokšeckas – dviem ir svečiai nužygiavo pergalės link Kaune – 81:62.

Kovoje dėl pergalės šeimininkams koją kišo didelis klaidų skaičius (26), kai mažeikiškiai viso labo prarado 12 kamuolių. „M Basket“ šiuos papildomus šansus išnaudojo 2,5 karto geriau – 30:12.

„Žalgirio-2“ ekipa neturėjo pagrindinei ekipai padedančio Kajaus Mikalausko ir Dominyko Daubario bei į Juodkalnijos rinktinę išvykusio Maksimo Brnovičiaus. Svečiai žaidė be traumuoto Roko Gadiliausko.

„Žalgiris-2“: Jokūbas Rudaitis 23 (4/7 dvit., 2/6 trit., 9/11 baud., 13 atk. kam., 4 rez. perd., 34 naud.), Majus Bulanovas 10 (2/7 trit.), Galius Černeckis 9 (2/3 trit.), Ignas Štombergas (3 blok.) ir Dominykas Urbonavičius po 7.

„M Basket“: Coltie Youngas 29 (7/10 dvit., 5/11 trit.), DeAngelo Eppsas 23 (7/8 dvit., 2/3 trit., 6 per. kam., 30 naud.), Pavlo Karasovas 11 (3/5 trit.), Mindaugas Motuzas 8 (7 atk. kam.), Nickolas Nealas (3/10 dvit.) ir Jokūbas Stropus (5/6 baud., 6 atk. kam., 7 rez. perd.) po 7.

