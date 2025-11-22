 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Omega“ be trenerio laimėjo prieš alytiškius

2025-11-22 16:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 16:37

Be Giedriaus Kurtinaičio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) savaitės mūšį pasitikę Kauno r. „Omegos-Tauro-LSU“ (8/6) krepšininkai grįžo ant pergalingų bėgių. Kauno r. ekipa namuose po kietos kovos pratęsė „Alytaus“ (2-12) ekipos pergalių badą – 94:89 (22:16, 25:21, 19:27, 28:25).

Š.Vasiliauskas pelnė 23 taškus (Foto: NKL)

0

Paskutinėje septynioliktoje vietoje turnyro lentelėje esantys alytiškiai patyrė aštuntą nesėkmę iš eilės. Kauno r. komanda rikiuojasi šeštoje pozicijoje.

Kurtinaitis šiame susitikime „Omegai-Taurui-LSU“ vadovauti negalėjo dėl praėjusioje dvikovoje su Vilniaus „Rytu-2“ gautos diskvalifikacinės pražangos. Jį pavadavo asistentas Donatas Mikulevičius.

Rungtynių pabaigoje įtampa pasiekė aukščiausią tašką. Pradėjus tiksėti lemiamai minutei vyravo lygybė (85:85), tačiau šeimininkų tylą puolime nutraukė Šarūnas Vasiliauskas, kuris griūdamas įsūdė sudėtingą tritaškį (88:85).

Po minutės pertraukėlės Augustino Venckaus tolimas mėginimas tikslo nepasiekė, o pražangą išprovokavęs Armandas Bancevičius dar realizavo abi baudas (90:85).

Alytiškiai taip pat sušaukė pasitarimą, o po jo Nathanas Scottas privertė priešininkus pažeisti taisykles ir atsakė dviem taikliomis baudomis likus 14,6 sekundės (87:90).

Per likusį laiką pražangų taktiką toliau naudojusios ekipos keitėsi taikliais baudų ir „Omega-Tauras-LSU“ įsirašė nelengvą pergalę – 94:89.

Nugalėtojams Vasiliauskas per 29 minutes sumetė 23 taškus (1/4 dvit., 5/10 trit., 6/7 baud.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo bei sugeneravo 22 naudingumo balus.

Jam sėkmingai talkinęs Bancevičius pridėjo 19 taškų, 3 atšokusius ir 2 perimtus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 17 efektyvumo balų.

Alytiškių vedlio Roberto Waterso-Johnsono indėlio nepakako. Įžaidėjas rungtynes baigė per 34 minutes surinkdamas 22 taškus (3/5 dvit., 4/6 trit., 4/5 baud.), 7 atšokusius kamuolius, 5 išdalintus perdavimus ir 29 efektyvumo balus.

Šeimininkai kovėsi be Roberto Keliačiaus, alytiškiai – be De Angelo Stewarto.

„Omega-Tauras-LSU“: Šarūnas Vasiliauskas 23 (5/10 trit., 6/7 baud., 6 rez. perd.), Armandas Bancevičius 19 (4/8 dvit., 2/7 trit., 5/7 baud.), Vytautas Šulskis 11 (2/5 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Neidas Linartas 9, Tomas Galeckas (6 rez. perd.) ir Simas Šliogeris (4/6 dvit.) po 8.

„Alytus“: Robertas Watersas-Johnsonas 22 (4/6 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 29 naud.), Augustinas Venckus 19 (3/8 trit., 7 rez. perd., 5 kld.), Nathanas Scottas 15 (6/10 dvit., 6 atk. kam., 3 blok.), Otas Vaitulevičius ir Tautvydas Baltrušaitis (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.) po 9.

