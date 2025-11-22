 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU" – „Alytus“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

2025-11-22 13:30
2025-11-22 13:30

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) pirmenybėse šeštadienį į kovą stoja Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU" ir „Alytus“.

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) pirmenybėse šeštadienį į kovą stoja Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU" ir „Alytus".

Rungtynių pradžia – 14 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Kauno rajono komanda su 7 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais NKL lentelėje rikiuojasi šeštoje turnyro lentelės vietoje.

Alytiškiams sezonas kol kas nesiklosto – 2 pergalės, 11 pralaimėjimų ir paskutinė 17-oji vieta pirmenybėse.

Ryškiausiai „Omegos-Tauro-LSU“ žiba Šarūnas Vasiliauskas, pelnantis po 17,5 taško, atliekantis po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuojantis 19,9 balo naudingumą.

 

