Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU" – „Alytus“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

Rungtynių pradžia – 14 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Kauno rajono komanda su 7 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais NKL lentelėje rikiuojasi šeštoje turnyro lentelės vietoje.
Alytiškiams sezonas kol kas nesiklosto – 2 pergalės, 11 pralaimėjimų ir paskutinė 17-oji vieta pirmenybėse.
Ryškiausiai „Omegos-Tauro-LSU“ žiba Šarūnas Vasiliauskas, pelnantis po 17,5 taško, atliekantis po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuojantis 19,9 balo naudingumą.
