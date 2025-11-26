Buinickas prieš Misiūną: atvira akistata, aštrūs pareiškimai ir prognozės dėl kovos baigties „Žalgirio“ arenoje

Į šią kovą abu jos dalyviai ateina po pralaimėjimų Dominykui Dirksčiui. O. Buinickas šių metų pradžioje patyrė pralaimėjimą nokautu pirmajame raunde, tuo tarpu A. Misiūnas 2025 m. balandį pralaimėjo trečiajame raunde techniniu nokautu.
Prieš būsimą tarpusavio dvikovą UTMA susodino abu kovotojus prie vieno stalo, kur jie nevengė karštos diskusijos.
Daug dėmesio buvo skirta O. Buinicko uždarbio būdams, o A. Misiūnas labiausiai išskyrė „Tik Tok“ platformą.
„Darbas tavo yra būti kovotoju, o klounu būti – tavo pasirinkimas“, – sakė A. Misiūnas.
„Darbas yra gaminti pinigus, – atšovė O. Buinickas. – Darbas kovoti, darbas ir „Tik Tok'as“. Aš tau parodyčiau, kiek iš „Tik Tok'o“ pasidarau, tau akys ant kaktos iššoktų.“
„Nemanau“, – juokėsi A. Misiūnas. – Tokių metų, kaip tavo, turėtum sakyti – turiu verslą, įmones, o ne „aš Tik Tok'ą darau.“
A. Misiūnas pripažino, kad O. Buinickas turi daugiau kovų patirties, tačiau teigė, kad jo profesionalumo lygis yra toli nuo jo.
„Manau, kad jis yra ne mano profesionalumo lygyje, – varžovą vertino A. Misiūnas. Turiu daugiau profesionalumo. Man rodos, kad jis turi daugiau kovų, bet ir „Jungle King“ yra kažkas prasivedęs daugiau kovų, tačiau tai nereiškia, kad jie laimėtų prieš mane.“
Tuo tarpu O. Buinickas gyrė A. Misiūną, kaip kovotoją.
„Geras kovotojas, tikrai nėra prastas. Turbūt bus viena sunkiausių mano užduočių, aš tą pasistengsiu padaryti, o kaip bus – Dievas žino. Mažos MMA pirštinės – vienas smūgis nulems viską“, – kalbėjo O. Buinickas.
Kalbėdamas apie „purvinas kalbas“ ir šou už ringo ribų, A. Misiūnas pastebėjo, kad O. Buinickas bando kopijuoti D. Dirkstį.
„Čia yra „lempa“, ką jis daro. Yra, kas pirmieji tai pradėjo daryti, pavyzdžiui Dirkstys. Nemanote, kad jis yra toks iš „Temu“ Dirkstys?“, – klausė A. Misiūnas.
„Eik tu.. Tas Dirkstys tave valgė kaip obuolį tris raundus“, – atšovė O. Buinickas.
„Primink, per kiek sekundžių tave iškirto? Tave iškirto kaip vaiką“, – sakė A. Misiūnas.
„Pas mane buvo kitokia situacija – aš į pakaušį gavau“, – atsakė O. Buinickas.
„Man žiauriai juokinga – Osvaldo pravardę jis (Dirkstys, – aut. past.) tau uždėjo, jis iš tavęs klouną padarė ir tu šiandien su juo draugeliai automobilyje sėdit. Jis tave klounu padarė“, – toliau aiškino A. Misiūnas.
„Kokiu klounu? Kad aš pralaimėjau kovą? Tu nesi kovos pralošęs?“, – klausė O. Buinickas.
„Ne kovoje esmė, dėl ko tave Osvaldu vadina? Dėl to, kad kovą pralaimėjai, ar dėl to, kad Dirkstys pasakė tave taip vadinti?“, – vėl klausė A. Misiūnas.
„Bet tai koks skirtumas?“, – užbaigė O. Buinickas.
Paprašyti pateikti prognozes, abu kovotojai teigė, kad visų raundų neprireiks.
„Kaip žiauriai baigsis.. Jeigu nenugaliu – ne fainiai, jeigu nugaliu – fainas „reels'as bus. Neįsivaizduoju, kaip kitiems yra, bet ką aš jaučiu, tai su MMA pirštinėmis teisėjų sprendimo nebus. Kad jo neįžeisčiau, galiu pasakyti, kad galiu ir aš sukristi, ir jis. Bet tai nebus teisėjų sprendimas“, – sakė A. Misiūnas.
„Aš į kovą einu dėl sportinio intereso. Jį įveikti būtų didelis pasiekimas, – sakė O. Buinickas. – Manau, kad bus nokautas, o į kurią pusę – paliksime tai penktadieniui. Per kovą su Dirksčiu kalbėjau per daug, nenoriu dabar prisišnekėti.“
