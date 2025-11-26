 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Sparta Fight Gym“ klubas triumfavo Lietuvos K-1 mėgėjų čempionate

2025-11-26 09:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 09:50

Vilkaviškyje vykęs Lietuvos K-1 kikbokso mėgėjų čempionatas, kurio komandinėje įskaitoje triumfavo „Sparta Fight Gym“.

„Sparta Fight Gym“ nuotr. | Komandos nuotr.

Vilkaviškyje vykęs Lietuvos K-1 kikbokso mėgėjų čempionatas, kurio komandinėje įskaitoje triumfavo „Sparta Fight Gym“.

0

Šį kartą „Sparta Fight Gym“ į čempionatą daugiausiai atsiuntė jaunus sportininkus, bet ir tai nesutrukdė pranokti varžovų. Komandinę taurę šis klubas laimėjo antrą kartą iš eilės.

„Nepaisant stiprios konkurencijos iš visos Lietuvos bei užsienio, sportininkai kovojo iki galo, neatsitraukė ir rodė, kad „Sparta Fight Gym“ užaugina kovotojus su geležine valia. Šios varžybos mūsų klubui antrą kartą iš eilės atneša pirmąją komandinę vietą, patvirtindamos, kad nuoseklus darbas, disciplina ir atsidavimas duoda rezultatą“, – rašoma „Sparta Fight Gym“ pranešime.

Čempionate dalyvavo apie 200 dalyvių, įvyko daugiau nei 100 kovų.

