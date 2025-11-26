Vinicius Junioras atmetė „Real“ pasiūlymą – siekia rekordinės 30 mln. eurų algos

Šiuo metu V. Junioras per metus po mokesčių uždirba apie 18 mln. eurų, o jo sutartyje įrašyta 1 mlrd. eurų išpirkos suma. „Real“ vadovybė, siekdama įvertinti vieną svarbiausių komandos žaidėjų, pasiūlė pakelti atlyginimą iki maždaug 20 mln. eurų „į rankas“. Vis dėlto brazilas šiam pasiūlymui pasakė „ne“, o klubui paprašius pateikti savo viziją, V. Junioras su aplinka iškėlė aiškų reikalavimą – didžiausią kontraktą „Real“ istorijoje, siekiantį apie 30 mln. eurų per sezoną, panašiai kaip geriausiais laikais uždirbdavo Cristiano Ronaldo.
Skelbiama, kad tokia suma apimtų ne tik bazinį atlyginimą, bet ir pasirodymo premijas bei solidų pasirašymo bonusą, ko „Real“ tradiciškai žaidėjams nesiūlo. Šaltinių teigimu, būtent čia ir susiduriama su riba – „Real“ nori išlaikyti V. Juniorą kaip vieną komandos veidų, bet tuo pačiu saugo vidinę algų struktūrą, kurioje jau yra tokie kontraktai kaip Kyliano Mbappe. V. Junioro sutartis galioja iki 2026 metų vasaros, todėl laiko sprendimui dar yra, tačiau užsitęsusi pauzė derybose atveria duris spekuliacijoms. Anglijos žiniasklaida mini „Manchester City“ ir „Chelsea“, o Saudo Arabijos klubai taip pat stebi situaciją ir galėtų gerokai viršyti savo pasiūlymu brazilo norimos algos užmojus.
Kol kas aišku tik viena – brazilas siekia atlygio, kuris atspindėtų jo statusą kaip vieno pagrindinių pretendentų į „Ballon d’Or“ artimiausiais metais, o „Real“ laukia sprendimas, ar laužyti savo nuostatas, ar svarstyti kitus scenarijus.
