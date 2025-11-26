Neymaras dėl kelio traumos praleis likusią sezoną dalį ir susiduria su grėsme praleisti 2026 metų pasaulio čempionatą

Pasak Brazilijos žiniasklaidos, 33-ejų puolėjui diagnozuotas menisko pažeidimas kairiajame kelyje – tai ta pati koja, kuriai prieš dvejus metus buvo atlikta kryžminių raiščių ir menisko operacija.
Neymaras kelio skausmus pajuto po mačo su „Mirassol“, o vėliau dėl diskomforto praleido „Santos“ rungtynes su „Internacional“. Iš pradžių manyta, kad tai tik trumpalaikė problema, tačiau atlikti tyrimai atskleidė rimtesnę traumą ir užbaigė jo sezoną – „Santos“ liks be savo lyderio lemiamose kovose dėl išlikimo Brazilijos Serie A čempionate.
Šis sezonas brazilui ir taip buvo kupinas iššūkių – grįžęs į „Santos“ klubą jis bandė atgauti sportinę formą ir pagreitį po sunkių traumų bei nevykusio etapo Saudo Arabijoje. Per 25 rungtynes visuose turnyruose Neymaras pelnė 7 įvarčius, tačiau tai jau ketvirta jo trauma 2025 metais.
Trauma dar labiau apsunkina ir jo situaciją rinktinėje – norėdamas patekti į 2026 m. pasaulio čempionatą, puolėjas privalėjo įrodyti Carlo Ancelotti, kad vis dar gali išlaikyti stabilų žaidimo ritmą. Dabar jis praleis likusias šio sezono rungtynes, o į aikštę, geriausiu atveju, galės sugrįžti tik 2026-aisiais, kai laikas įtikinti rinktinės trenerį jau bus gerokai ištirpęs.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!