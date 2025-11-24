Viniciaus Junioro nepasitenkinimas „Real“: kodėl žvaigždė atmeta siūlomą sutartį?

Remiantis trimis „The Athletic“ šaltiniais, ši žinia buvo perduota pokalbio su „Real“ prezidentu Florentino Perezu metu praėjusio mėnesio pabaigoje.
V. Junioro sutartis galioja iki 2027 m. birželio pabaigos. Derybos dėl pratęsimo prasidėjo sausį, tačiau įstrigo, kai abiem pusėms nepavyko pasiekti susitarimo.
Po spalio 26 d. iškovotos „Real“ pergalės 2:1 „El Clasico“ rungtynėse prieš „Barcelona“, V. Junioras nuėjo pas F. Perezą atsiprašyti už savo elgesį per rungtynes. Jis piktai sureagavo, kai 72-ąją minutę jį pakeitė X. Alonso, palikdamas aikštę ir šaukdamas: „Visada aš! Palieku komandą, bus geriau, jei aš išeisiu.“
Tame susitikime buvo aptarta ir V. Junioro ateitis. Jis leido suprasti, kad dėl santykių su X. Alonso sutarties pratęsimas jam neatrodo geriausias pasirinkimas. Nuo to laiko ši pozicija nepasikeitė.
Šaltiniai kelis kartus „The Athletic“ pasakojo apie jo nerimą dėl X. Alonso, kuris gegužę buvo paskirtas Carlo Ancelotti pamaina. Per pirmuosius tris naujojo sezono mėnesius įtampa tik augo. Dabar tai yra kasdienių diskusijų tema tiek klubo viduje, tiek už jo ribų.
Šios įtampos ištakos siekia liepos 9 d. „Real“ patirtą pralaimėjimą 0:4 prieš Paryžiaus „Saint-Germain“ pasaulio futbolo klubų taurės pusfinalyje.
X. Alonso planavo tose rungtynėse palikti V. Juniorą ant atsarginių suolo, tačiau Trento Alexanderio-Arnoldo trauma privertė jį pakeisti planą, ir brazilas pradėjo rungtynes startinėje sudėtyje – tiesa, dešiniajame krašte, o ne savo mėgstamame kairiajame. Nuo to laiko jis sužaidė visas rungtynes tik 5 iš 17 „Real“ mačų visuose turnyruose šį sezoną, keturis kartus startuodamas nuo atsarginių suolo, įskaitant sekmadienio lygiąsias 2:2 su „Elche“.
V. Junioras mano, kad X. Alonso su juo elgiasi nesąžiningai, o kai socialiniuose tinkluose paskelbė atsiprašymo laišką po savo protrūkio per rungtynes su „Barca“, jis nepaminėjo trenerio vardo, nors konkrečiai įvardijo kelis kitus asmenis, įskaitant F. Perezą.
Šaltiniai, artimi V. Juniorui, teigė, kad tai buvo apgalvotas žingsnis. Tai sukėlė didelę nuostabą klube, taip pat ir tarp trenerių štabo narių, nes X. Alonso dalyvavo, kai brazilas taip pat asmeniškai atsiprašė „Real“ treniruočių bazėje.
Šį sezoną X. Alonso spaudos konferencijose kelis kartus kalbėjo apie savo santykius su V. Junioru. Jis stengėsi pabrėžti, kad tarp jų nėra jokių asmeninių problemų ir kad sudėties rotacija yra svarbi komandai. Pastarosiomis savaitėmis X. Alonso dažnai atrodė nusivylęs dėl besitęsiančios dramos aplink šią situaciją.
Šiuo metu jis uždirba apie 18 mln. eurų per metus, o jo sutartyje numatyta 1 mlrd. eurų išpirkos sąlyga.
