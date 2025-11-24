Panevėžyje vyksta Lietuvos mokyklų žaidynės: paaiškėjo pirmųjų varžybų nugalėtojai

Teisę dalyvauti zoninėse varžybose mergaičių grupėje pelnė Panevėžio 5-osios gimnazijos rankininkės, „Saulėtekio“ progimnazijos futbolininkės ir „Ąžuolo“ progimnazijos kvadrato žaidėjos. Berniukų grupėje Panevėžiui atstovaus Juozo Balčikonio gimnazijos rankininkai, „Saulėtekio“ progimnazijos futbolininkai, Kazimiero Paltaroko gimnazijos kvadrato žaidėjai bei mišri Alfonso Lipniūno progimnazijos kvadrato komanda.
Iki Naujųjų metų Panevėžyje vyks dar gausybė atrankinių sporto renginių: svarsčių kilnojimo, štangos stūmimo, mažųjų mokyklų krepšinio 3x3 bei tinklinio varžybos. Miestas taip pat organizuos šalies zonines kvadrato (mišrių komandų) bei futbolo 5x5 (mergaičių ir berniukų) varžybas. Panevėžio komandos varžysis nacionalinėse svarsčių kilnojimo, futbolo 5x5, kvadrato ir rankinio rungtyse.
Miestą šalies etapuose gali atstovauti tik tos mokyklos, kurios triumfuoja atrankinėse miesto varžybose – jos vykdomos pagal kalendorių prieš zonines ar finalines žaidynių kovas. Žaidynėse dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasių mokiniai. Varžybos skirstomos į tris grupes: pradinių klasių mokyklų, didžiųjų ir mažųjų bendrojo ugdymo mokyklų. Renginiai tęsiasi visus mokslo metus.
Lietuvos mokyklų žaidynės - didžiausias sporto renginys Lietuvoje, rengiamas nuo 2005 metų. Jas organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, savivaldybės ir bendrojo ugdymo mokyklos. Žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentai Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda. Renginio tikslas – per fizinį aktyvumą ugdyti sąmoningą, sveiką ir aktyvų jaunuolį, suprantantį sporto svarbą.
Artimiausios Lietuvos mokyklų žaidynės Panevėžyje vyks jau šią savaitę. Lapkričio 27 numatytos svarsčių kilnojimo varžybos, o lapkričio 28 d. - futbolo 5x5 ir kvadrato zoninės varžybos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!