 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Panevėžyje vyksta Lietuvos mokyklų žaidynės: paaiškėjo pirmųjų varžybų nugalėtojai

2025-11-24 19:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 19:27

Panevėžyje, kaip ir visoje šalyje, vyksta tradicinės Lietuvos mokyklų žaidynės, kurių koordinavimu mieste rūpinasi Panevėžio sporto centras. Šiemet startavo jau XXI-asis žaidynių sezonas, o Panevėžio mokyklų komandos nuo pat pradžių demonstruoja puikius rezultatus – iškovotos pirmosios pergalės rankinio, futbolo 5x5 ir kvadrato rungtyse.

Panevėžio sporto centro nuotr. | Organizatorių nuotr.

Panevėžyje, kaip ir visoje šalyje, vyksta tradicinės Lietuvos mokyklų žaidynės, kurių koordinavimu mieste rūpinasi Panevėžio sporto centras. Šiemet startavo jau XXI-asis žaidynių sezonas, o Panevėžio mokyklų komandos nuo pat pradžių demonstruoja puikius rezultatus – iškovotos pirmosios pergalės rankinio, futbolo 5x5 ir kvadrato rungtyse.

REKLAMA
0

Teisę dalyvauti zoninėse varžybose mergaičių grupėje pelnė Panevėžio 5-osios gimnazijos rankininkės, „Saulėtekio“ progimnazijos futbolininkės ir „Ąžuolo“ progimnazijos kvadrato žaidėjos. Berniukų grupėje Panevėžiui atstovaus Juozo Balčikonio gimnazijos rankininkai, „Saulėtekio“ progimnazijos futbolininkai, Kazimiero Paltaroko gimnazijos kvadrato žaidėjai bei mišri Alfonso Lipniūno progimnazijos kvadrato komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki Naujųjų metų Panevėžyje vyks dar gausybė atrankinių sporto renginių: svarsčių kilnojimo, štangos stūmimo, mažųjų mokyklų krepšinio 3x3 bei tinklinio varžybos. Miestas taip pat organizuos šalies zonines kvadrato (mišrių komandų) bei futbolo 5x5 (mergaičių ir berniukų) varžybas. Panevėžio komandos varžysis nacionalinėse svarsčių kilnojimo, futbolo 5x5, kvadrato ir rankinio rungtyse.

REKLAMA
REKLAMA

Miestą šalies etapuose gali atstovauti tik tos mokyklos, kurios triumfuoja atrankinėse miesto varžybose – jos vykdomos pagal kalendorių prieš zonines ar finalines žaidynių kovas. Žaidynėse dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 1-12 klasių mokiniai. Varžybos skirstomos į tris grupes: pradinių klasių mokyklų, didžiųjų ir mažųjų bendrojo ugdymo mokyklų. Renginiai tęsiasi visus mokslo metus.

REKLAMA

Lietuvos mokyklų žaidynės - didžiausias sporto renginys Lietuvoje, rengiamas nuo 2005 metų. Jas organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, savivaldybės ir bendrojo ugdymo mokyklos. Žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentai Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda. Renginio tikslas – per fizinį aktyvumą ugdyti sąmoningą, sveiką ir aktyvų jaunuolį, suprantantį sporto svarbą.

Artimiausios Lietuvos mokyklų žaidynės Panevėžyje vyks jau šią savaitę. Lapkričio 27 numatytos svarsčių kilnojimo varžybos, o lapkričio 28 d. - futbolo 5x5 ir kvadrato zoninės varžybos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų