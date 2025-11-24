Rokas Baciuška Dubajuje finišavo greta Stephane'o Peterhanselio

R. Baciuška visą ralį įveikė per 6 val. 57 min. 11.1 sek. ir absoliučioje automobilių įskaitoje buvo 13-as. S. Peterhanselis finišavo viena pozicija aukščiau – 12-as (6:54.05.9).
Kadangi „Defender Dakar D7X-R“ automobiliai dar negavo oficialios FIA homologacijos, jie Dubajuje startavo ne oficialioje „Stock“ įskaitoje, o „EXP“ kategorijoje. Galima pažymėti, kad abu „Defender“ pilotai „Stock“ klasės lenktynininkus sutriuškino bent 2 valandomis.
„Naujojo 2025 metų bolido testavimo ir tobulinimo fazė baigėsi. Dabar laukia Dakaro ralis ir pasaulio ralio-reidų čempionatas. Šiemet įveikta daugiau nei 2 000 km skirtingo reljefo trasomis. Tai man suteikė neįkainojamos patirties — didžiulis ačiū visai „Defender Rally“ komandai, jog tai tapo įmanoma“, – mintimis dalinosi R. Baciuška.
Užtikrintą pergalę iškovojo argentinietis Juanas Yacopini, vairavęs „Toyota Hilux IMT Evo“. Sportininkas trasą įveikė per 6 val. 4 min. 32.5 sek. Antroji vieta atiteko amerikiečiui Sethui Quintero („Toyota GR Hilux“), atsilikusiam 1 min. 5.9 sek. Pastarajam dėl gautos penkių minučių baudos nepavyko tapti nugalėtoju. Trečias finišavo australas Toby Price‘as, startavęs su „Toyota Hilux Evo“, nuo lyderio atsilikęs 3 min. 0.1 sek.
11-ą vietą užėmė katarietis Mohammedas Almaris, kurio šturmanu šiose lenktynėse dirbo lietuvis Aisvydas Paliukėnas („BRP Can-Am Maverick R“).
Kitas lietuvių sportininkas Arūnas Gelažninkas, kartu su Kuveito lenktynininku Abdullah Alajmi važiavęs „Nissan Safari“, varžybų baigti negalėjo – ekipažas nefinišavo. Po Lietuvos vėliava startavęs šturmanas Andrejus Rudnickis su Khalidu Aljafla iš Jungtinių Arabų Emyratų buvo 15-i („Toyota Hilux IMT Evo“).
Motociklų įskaitą laimėjo lenkas Konradas Dabrowskis. Edvard Sokolovski buvo 10-as, Saulius Klevinskas – 11-as, o Raimonda Biguzaitė – 31-a.
