 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Rokas Baciuška Dubajuje finišavo greta Stephane'o Peterhanselio

2025-11-24 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 19:16

Sekmadienį Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) finišavo „Dubai International Baja“ ralis, kuriame buvo galima išvysti ir naujuosius „Defender Dakar D7X-R“ automobilius, vairuojamus Roko Baciuškos ir legendinio prancūzo Stephane‘o Peterhanselio.

Rokas Baciuška | Instagram.com nuotr

Sekmadienį Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) finišavo „Dubai International Baja“ ralis, kuriame buvo galima išvysti ir naujuosius „Defender Dakar D7X-R“ automobilius, vairuojamus Roko Baciuškos ir legendinio prancūzo Stephane‘o Peterhanselio.

REKLAMA
0

R. Baciuška visą ralį įveikė per 6 val. 57 min. 11.1 sek. ir absoliučioje automobilių įskaitoje buvo 13-as. S. Peterhanselis finišavo viena pozicija aukščiau – 12-as (6:54.05.9).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi „Defender Dakar D7X-R“ automobiliai dar negavo oficialios FIA homologacijos, jie Dubajuje startavo ne oficialioje „Stock“ įskaitoje, o „EXP“ kategorijoje. Galima pažymėti, kad abu „Defender“ pilotai „Stock“ klasės lenktynininkus sutriuškino bent 2 valandomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Naujojo 2025 metų bolido testavimo ir tobulinimo fazė baigėsi. Dabar laukia Dakaro ralis ir pasaulio ralio-reidų čempionatas. Šiemet įveikta daugiau nei 2 000 km skirtingo reljefo trasomis. Tai man suteikė neįkainojamos patirties — didžiulis ačiū visai „Defender Rally“ komandai, jog tai tapo įmanoma“, – mintimis dalinosi R. Baciuška.

REKLAMA

Užtikrintą pergalę iškovojo argentinietis Juanas Yacopini, vairavęs „Toyota Hilux IMT Evo“. Sportininkas trasą įveikė per 6 val. 4 min. 32.5 sek. Antroji vieta atiteko amerikiečiui Sethui Quintero („Toyota GR Hilux“), atsilikusiam 1 min. 5.9 sek. Pastarajam dėl gautos penkių minučių baudos nepavyko tapti nugalėtoju. Trečias finišavo australas Toby Price‘as, startavęs su „Toyota Hilux Evo“, nuo lyderio atsilikęs 3 min. 0.1 sek.

REKLAMA
REKLAMA

11-ą vietą užėmė katarietis Mohammedas Almaris, kurio šturmanu šiose lenktynėse dirbo lietuvis Aisvydas Paliukėnas („BRP Can-Am Maverick R“).

Kitas lietuvių sportininkas Arūnas Gelažninkas, kartu su Kuveito lenktynininku Abdullah Alajmi važiavęs „Nissan Safari“, varžybų baigti negalėjo – ekipažas nefinišavo. Po Lietuvos vėliava startavęs šturmanas Andrejus Rudnickis su Khalidu Aljafla iš Jungtinių Arabų Emyratų buvo 15-i („Toyota Hilux IMT Evo“).

Motociklų įskaitą laimėjo lenkas Konradas Dabrowskis. Edvard Sokolovski buvo 10-as, Saulius Klevinskas – 11-as, o Raimonda Biguzaitė – 31-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų