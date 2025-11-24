Lietuvos kurtieji atletai su deflimpinėmis žaidynėmis atsisveikino iškovoję 10 medalių

„Svarbiausiose varžybose asmeninį rekordą gali pasiekti tik psichologiškai labai stiprūs sportininkai. Deflimpinės žaidynės parodė M. Paurio charakterį, jo potencialą siekti dar aukštesnių rezultatų. Didžiulė pagarba už darbą, discipliną ir kovą iki paskutinio metimo“, – auklėtinį gyrė ir jam dėkojo treneris Mantas Jusis, į kurio globą diskininkas pateko po to, kai Anapilin netikėtai iškeliavo ankstesnysis ugdytojas Sigitas Liepinaitis.
Varžybų išvakarėse 26-ąjį gimtadienį šventusiam M. Pauriui sėkmingiausias buvo paskutinis – šeštas bandymas. Tačiau jis nepaklibino japono Masateru Yugami pozicijos. Rungties favoritas ir žaidynių čempionas buvo nusviedęs diską 58,93 m. Bronzos medalininkas Yulin Li iš Kinijos, į lyderių ginčą nesikišo – 53,51 m.
Po ilgos pertraukos diską panoręs mesti Mindaugas Jurkša sėkmingai įveikė kvalifikacines varžybas bei pateko į finalinį dvyliktuką. Lemiamose kovose dalyvavęs lietuvis pasiekė 41,15 m rezultatą ir liko greta pajėgiausių atletų aštuntuko.
Pirmadienį viltis, jog galima sulaukti dar vienos prizinės vietos, buvo siejamos su Lietuvos badmintono komanda.
Ji sėkmingai rungtyniavo savo grupėje – po 5:0 įveikė kanadiečius ir brazilus bei 3:2 išplėšė pergalę žaidžiant su Malaizijos rinktine.
Tačiau ketvirtfinalyje lietuviams kelią pastojo kinai, laimėję 3:0. Net du susitikimai baigėsi po trijų setų.
Arti pergalės buvo moterys, žaidusios vienetų (Aurelija Ramaneckaitė) ir dvejetų (A. Ramaneckaitė, Vaiva Žymantė) susitikimus. Jos savo mačus pralaimėjo 1:2. Vyrų dvejetas – Kazimieras Dauskurtas ir Ignas Reznikas varžovams nusileido 0:2.
Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio komandos deflimpiadą baigė rungtynėmis dėl 5-ųjų vietų. Susitikimai baigėsi skirtingai.
Moterys, pralaimėjusios graikėms 49:54 (12:14, 7:10, 15:11, 15:19), liko šeštos. Daugiausiai taškų lietuvėms pelnė Gražina Jočytė – 16, Ramunė Eskertaitė – 13, Rugilė Vosyliūtė – 8.
Vyrų rungtynės su Venesuelos rinktine taip pat patampė nervus aistruoliams. Šįkart kova lietuviams baigėsi palankiu rezultatu – 64:54 (11:16, 18:11, 17:15, 18:12).
Rezultatyviausiai žaidę Lukas Gužauskas ir Gediminas Žukas surinko po 14 taškų, Laurynas Sankauskas – 11.
Rungtynes atvyko stebėti Tokijuje dirbantys Lietuvos krepšinio specialistai – Dainius Adomaitis ir Evaldas Beržininkaitis.
Mūsų šalies kurtieji sportininkai Japonijoje pranoko lūkesčius. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas prieš kelionę į Tekančios Saulės šalį tikėjosi, kad geriausiu atveju pavyks iškovoti 4-6 medalius, o jų buvo pasiekta 10. Tiek pat, kiek praėjusiose deflimpinėse žaidynėse Brazilijoje. Tąkart daug šalių vengė dalyvauti dėl siautėjusio kovido viruso, o žaidynės Japonijoje sulaukė didžiulio dėmesio, ypač Azijos valstybių, kurios atsiuntė gausias delegacijas.
