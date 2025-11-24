Nacionalinė sporto agentūra sėkmingai užbaigė 2 tarptautinius projektus – pristatyti rezultatai ir pažanga

Renginys pavadinimu „Įkvėpti judėti diena su Nacionaline sporto agentūra“ buvo skirtas dviejų tarptautinių iniciatyvų rezultatų apžvalgai ir užbaigimui – „Erasmus+“ projekto „Valdymas + Sportas + Diegimas“ (angl. Governance + Sport + Implementation, ACTION+) ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje finansuojamo projekto „Sporto diplomatijos plėtojimo link: supratimas, keitimasis, įgyvendinimas“.
Sporto diplomatija ir ateities kryptys
Pirmoje renginio dalyje buvo apibendrinti JAV ambasados Lietuvoje finansuojamo projekto, skirto sporto diplomatijai, rezultatai. Projekto tikslas – išryškinti sporto diplomatijos vaidmenį, svarbą ir reikšmę bei stiprinti Lietuvos diasporos ryšius per sportą. Šia tema pagrindinį pranešimą skaitė užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Jis pažymėjo sporto kaip minkštosios galios reikšmę, sportininkų kaip ambasadorių ir diasporos įtraukties svarbą.
„Sportas – tai universali kalba, suprantama visame pasaulyje. Per sportą galime kalbėti apie taiką, sąžiningumą, vienybę ir pagarbą. Tai mūsų „minkštoji galia“, kuri leidžia Lietuvai būti matomai, girdimai ir gerbiamai“, – sakė viceministras. Jis pabrėžė, kad didelę reikšmę turi diasporos sporto renginiai, tokie kaip kas ketverius metus vykstančios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kasmetinis Sausio 13-osios aukoms atminti skirtas bėgimas ir kiti. „Šie renginiai tampa puikia platforma ne tik telkti diasporą, bet ir skatina pasididžiavimą savo šaknimis, puoselėja istorinę atmintį, informuoja apie grįžimo į Lietuvą galimybes“, – sakė T. Valys.
Pirmoje dalyje taip pat buvo pristatyta savivaldybių finansuojamų sporto organizacijų veiklos kokybės iššūkiai ir raidos perspektyvos, trijų sporto gimnazijų vadovai aktualizavo bendradarbiavimo tarp sporto gimnazijų ir sporto organizacijų situaciją. Nacionalinės sporto agentūros darbuotojas dr. Aurelijus Domeika pristatė pilotinio tyrimo apie moksleivių fizinį pasirengimą rezultatus. Iš viso tyrime dalyvavo daugiau nei 100 moksleivių iš Šiaulių ir Panevėžio, o tyrimo siekis padėti sportininkui turėti kuo ilgesnę karjerą ir stiprinti traumų prevencijos kompetencijas.
Gerojo valdymo pažanga
Antrojoje renginio dalyje buvo pristatyti Nacionalinės sporto agentūros kartu su partneriais įgyvendinamo „Erasmus+“ projekto „ACTION+“ rezultatai. Šis projektas yra tęstinis – prieš tai per 3 metus trukusį „ACTION“ projektą buvo sukurtas iš 20 principų susidedantis Europos gerojo valdymo sporte kodeksas. Dvejus metus vykusio tęstinio projekto pagrindinis uždavinys buvo suburti nacionalines agentūras ir ministerijas, atsakingas už nacionalinių sporto šakų federacijų priežiūrą ir finansavimą bei paskatinti gerojo valdymo reformų įgyvendinimo procesą.
Nacionalinės sporto agentūros šio projekto veiklas pristatė dr. Vilma Čingienė. Kompetencijų centro vedėja pabrėžė gerojo valdymo principų įgyvendinimo svarbą, nes už šių principų įgyvendinimą sporto šakų federacijos ir organizacijos gauna balus aukšto meistriškumo sporto programos finansavimui. Projekto mentorystės programą apžvelgė agentūros ir federacijų atstovai – Aukšto meistriškumo sporto skyriaus vedėjas Aleksandr Rybakov ir Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė. Ekspertas Nerijus Stukas analizavo gerojo valdymo teisinį turinį.
„Norėjau pažiūrėti į sporto federacijų gerojo valdymo principus iš teisinės pusės: ar jie privalomi, kodėl jie privalomi, kaip jie prisideda prie teisinių lūkesčių ir teisinio apibrėžtumo įgyvendinimo. Taip pat norėjau atkreipti federacijų dėmesį, kaip tinkamai įgyvendinti sporto programų finansavimo apraše jau įvardintus gerojo valdymo principų rodiklius, kokius kriterijus turi atitikti gerojo valdymo principus įgyvendinantys dokumentai ir kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos“, – apie savo pranešimą kalbėjo N. Stukas
„ACTION+“ projekto seminaras baigėsi praktine užduotimi – dalyviai sprendė 4 aktualias situacijas, remiantis gerojo valdymo principų diegimo patirtimis.
{Abiejų projektų užbaigimo renginys dar kartą parodė, kad tiek gerojo valdymo diegimas sporto organizacijose, tiek tarptautinė sporto diplomatija yra neatsiejami nuo ilgalaikės sporto ir fizinio aktyvumo industrijos vystymosi vizijos. Gerojo valdymo principų taikymas palaipsniui tampa ne tik siekiama, bet ir būtina kiekvienos sporto organizacijos dalimi, o kryptinga sporto diplomatija atveria daugiau galimybių šalies atstovavimui, bendradarbiavimui ir matomumo bei įvaizdžio didinimui“, – apibendrino dr. V. Čingienė.
Per daugiau nei trejus metus Nacionalinė sporto agentūra dalyvavo 3 tarptautiniuose projektuose.
