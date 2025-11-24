Šiaurės Europos šalių čempionate – net 7 aukso medaliai Lietuvos šokėjams

Komandinėje įskaitoje šiemet nugalėjo Lietuvos šokėjai. Latvija buvo antra, o Vokietija užėmė trečiąją vietą. Individualioje įskaitoje turime net septynias poras tapusias Šiaurės šalių čempionais, šešias vicečempionais ir aštuonias bronzos medalių laimėtojas bei finalininkes.
Suaugusiųjų standartinių šokių grupėje, Šiaurės šalių čempionais tapo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Kauno „Sūkurys” ir „Panevėžio Rumba”), laimėdami užtikrintai visus penkis šokius. Vicečempionais tapo Edvardas Mašaro ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „DaVi“), o bronzos medalius laimėjo Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“). Penktoji vieta atiteko Justui Gedgaudui ir Patricijai Kairytei (Kauno „Sūkurys“).
Suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių programoje laimėjo Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Gargždų „Rolina” ir Kauno „Sūkurys”). Finale šoko dar viena lietuvių pora – Valerii Shylo ir Akvilė Navadnyčytė (Vilniaus „Ratuto”) ir užėmė penktąją vietą.
Jaunimo standartinių ir Lotynų Amerikos šokių grupėje čempionais tapo Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Sūkurys”), užtikrintai laimėdami abi programas.
Kitos Lietuvos jaunimo poros taip pat pasirodė puikiai. Standartinių šokių programoje Karolis Lynikas ir Evita Ivanauskaitė (Vilniaus „DaVi“ ir Kauno „Tvistas“) tapo vicečempionais, o bronzos medaliai atiteko Mykolui Intai ir Faustai Rupšytei (Klaipėdos „Žuvėdra“), jie taip pat iškovojo šeštąją vietą Lotynų Amerikos šokių grupėje. Penktoji vieta atiteko Augustui Lukoševičiui ir Gretai Gavenavičiūtei (Vilniaus „DaVi“).
Šiaurės Europos šalių čempionais senjorų standartinių šokių grupėje tapo Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė (Kauno „Kaspinas“), sidabro medaliai atiteko Artūrui Bučinskui ir Audrei Bučinskienei (Vilniaus „DaVi“). Bronzos medalių laimėtojais tapo Evaldas Makrickas ir Ekaterina Makrickienė (Kauno „Danza M”), Lotynų Amerikos šokiuose pora užėmė ketvirtąją vietą. Nikolajus Urbanovič ir Natalija Tuchto (Vilniaus „Vijūnas”) užėmė penktąją vietą, Lotynų Amerikos šokių programoje taip pat.
Tuo tarpu jaunių grupėse taip pat netrūko puikių Lietuvos atstovų pasirodymų. Jauniai II standartinių šokių grupėje čempionais tapo Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance“), bronzos medalius iškovojo taip pat mūsų šalies pora Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance”). Tos pačios amžiaus grupės Lotynų Amerikos šokių programoje turime sidabro ir bronzos medalius. Girius Ramašauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „AJ dance”) užėmė antrąją vietą, o Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė – trečiąją. Dominykas Patapavičius ir Guostė Banytė (Vilniaus „Spindulys”) finale iškovojo šeštąją vietą.
Jauniai I Lotynų Amerikos šokių grupėje Teodoras Eitutis ir Eva Jundulaitė (Klaipėdos „DS dance“) tapo nugalėtojais. Bronzos medaliai atiteko Rojui Stroliai ir Mėtai Misikonytei (Vilniaus „AJ dance”). Ketvirtąją vietą pelnė Herkus Daržinskas ir Izabelė Semaškaitė (Klaipėdos „TenDance“), penktąją Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė (Šiaulių „Šypsena“), šeštąją Vytas Jakšys ir Luka Gronskytė (Zarasų „Vyja“). Standartinių šokių programoje sidabro medaliai atiteko Mantvydui Švambariui ir Lėjai Kasparaitei (Šiaulių „Šypsena“), o bronzos Augustui Lubiui ir Lukai Mažonytei (Kretingos „Ritmas“). Penktąją vietą užėmė Emilis Aškelovičius ir Gerda Rabovičiūtė („Cafe Latino Vilnius“), šeštąją Vytas Jakšys ir Luka Gronskytė (Zarasų „Vyja“).
Jaunučių standartinių šokių Šiaurės šalių vicečempionais tapo Herkus Daržinskas ir Izabelė Semaškaitė (Klaipėdos „TenDance“), ketvirtoji vieta atiteko Elijui Mockui ir Karinai Bogdanovičiūtei (Kauno „Rolo“ ir Kauno „Tvistas“). Lotynų Amerikos šokių programoje trečiąją vietą užėmė Herkus Daržinskas ir Izabelė Semaškaitė (Klaipėdos „TenDance“), penktąją Danielius Ribokas ir Adelė Tembo (Vilniaus „DaVi“), šeštąją Elijus Mockus ir Karina Bogdanovičiūtė (Kauno „Rolo“ ir Kauno „Tvistas“)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!