 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sensacija ant suomiško ledo: Lietuvos kerlingo rinktinė nugalėjo Europos čempiones

2025-11-24 12:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 12:46

Fantastišką pasirodymą Suomijoje vykstančiame Europos moterų kerlingo čempionate tęsia Lietuvos moterų rinktinė. Virginijos Paulauskaitės komanda trečiosiose turnyro rungtynėse 10:5 nugalėjo dviejų pastarųjų Europos čempionatų nugalėtoją bei planetos vicečempionę Šveicarijos komandą ir įsirašė antrąją pergalę.

Olga Dvojeglazova („World Curling“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Fantastišką pasirodymą Suomijoje vykstančiame Europos moterų kerlingo čempionate tęsia Lietuvos moterų rinktinė. Virginijos Paulauskaitės komanda trečiosiose turnyro rungtynėse 10:5 nugalėjo dviejų pastarųjų Europos čempionatų nugalėtoją bei planetos vicečempionę Šveicarijos komandą ir įsirašė antrąją pergalę.

REKLAMA
0

Lietuvės jau iškovojo daugiau pergalių nei pernai, kai debiutavo elitiniame Europos čempionato divizione, kuriame užėmė aštuntą poziciją ir per plauką išsaugojo vietą Europos elite.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynėse su šveicarėmis V. Paulauskaitės komanda, kurioje taip pat rungtyniauja Olga Dvojeglazova, Miglė Kiudytė, Rūta Blažienė ir Justina Zalieckienė, lietuvės pranašumą įgijo ketvirtajame kėlinuke, kuriam pelnė tris taškus (4:3). Vėliau vyko lygi kova taškas į tašką, kol devintajame kėlinuke Lietuvos atstovės pelnė svarbius du taškus (7:5). Paskutiniame kėlinuke šveicarės buvo priverstos rizikuoti ir jų paskutinis paleistas akmuo skriejo netiksliai, padovanodamas lietuvėms dar tris taškus.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmąją čempionato dieną lietuvės minimaliu skirtumu pralaimėjo artėjančių žiemos olimpinių žaidynių šeimininkėms italėms bei nugalėjo Vokietijos rinktinę.

REKLAMA

„Pirmosios rungtynės visada būna nervingos, šiek tiek perdegėme pradžioje. Bet vėliau susiėmėme ir italėms pralaimėjome tik pačioje pabaigoje vienu tašku. Vakar puikiai sužaidėme su vokietėmis, pasiekėme labai džiuginančią pergalę. O šiandien esame taip pat labai laimingos, nes nugalėjome šveicares“, – džiaugėsi Lietuvos komandos kapitonė Virginija Paulauskaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Šveicarijos rinktinė pastaraisiais metais yra viena iš labiausiai dominuojančių kerlingo komandų ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, todėl sekmadienį pergalė ilgam įstrigs lietuvių atmintyje.

„Sužaidėme išties puikiai. Prieš rungtynes net nesitikėjome tokio rezultato. Šveicarija yra labai stipri komanda, nuolat užimanti aukščiausias vietas svarbiausiuose čempionatuose. Mums, matyt, labai padėjo pirmoji pergalė prieš vokietes. Ant tos geros bangos pavyko puikiai sužaisti ir su šveicarėmis“, – pabrėžė V. Paulauskaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne mažiau įspūdingas lietuvėms buvo ir pirmadienio rytas, kai Lietuvos rinktinė ketvirtajame ture 11:3 nepaliko vilčių Čekijos ekipai.

Po keturių kėlinukų lietuvės pirmavo tik 4:3, bet vėliau mūsiškės sugebėjo laimėti keturis kėlinukus iš eilės ir iškovoti įspūdingą pergalę.

Europos čempionate elite varžosi dešimt komandų. Po keturių turų nebeliko nepralaimėjusių komandų – po tris pergales turi Danija, Lietuva, Norvegija ir Švedija, po dvi – Vokietija, Italija ir Šveicarija, po vieną – Škotija ir Turkija, o be laimėjimų lieka čekės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„World Curling“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
Puikus startas: Europos moterų kerlingo čempionate – pirmoji Lietuvos rinktinės pergalė
„World Curling“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
Moterų kerlingo rinktinė Europos čempionate sieks įsitvirtinti elite

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų