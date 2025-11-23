Viltė Paulauskaitė su partnere nugalėjo Gvatemaloje vykusiame tarptautiniame badmintono turnyre

Vienetų starte lietuvė 21:13, 21:16 nugalėjo Kanados atstovę Alishą Naik (BWF-254). Aštuntfinalyje V. Paulauskaitė 21:16, 22:20 pranoko JAV atstovaujančią Shraddhą Prakash Saranyą, o ketvirtfinalyje 21:19, 21:19 įveikė meksikietę Vanessą Maricelą Garcią Contreras (WTA-219).
Pusfinalyje V. Paulauskaitė 15:21, 16:21 neatsilaikė prieš trečią pagal skirstymą JAV atstovę Ellą Lin (BWF-160).
Dvejetuose V. Paulauskaitė su Čekijos atstove Tallulah Sharleen van Coppenolle po burtų pateko tiesiai į pusfinalį. Ten jos 21:19, 21:5 šventė pergalę prieš meksikietes – Lindą de la Garzą ir V. M. Garcią Contreras.
Sekmadienį finale V. Paulauskaitė su T. Sh. van Coppenolle 21:15, 21:11 iškovojo pergalę prieš meksikietes – Cecilią Maderą ir Isabellą Puentę.
BWF „International Series“ badmintono turnyro Gvatemaloje prizų fondą sudarė 5000 JAV dolerių.
