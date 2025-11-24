„Ilgoji pertrauka“: nupigintas Lietuvos krepšinis, pasaulyje išskirtinis „Rytas“ ir Reddisho paieška

Laidoje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio dvikovas, būsimą Kauno „Žalgirio“ varžovą Eurolygoje, Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, Domanto Sabonio traumą ir lietuvių žaidimą G lygoje.
Rėmėjų dalyje buvo atsakoma į užduotus klausimus:kodėl progresyvūs milijonieriai renkasi futbolą, Vilniaus „Wolves“ vizija kitam sezonui, kas bus kitas „Žalgirio“ kapitonas, kodėl smuko Kevino Pangoso karjera ir Vilniaus „Ryto“ žaidėjų išvykimo terminai bei kitos temos.
00:00 – iššūkis prizams
01:27 – atsakymų neturėjęs R.Kurtinaitis
14:30 – unikalus „Rytas“
19:37 – C.Reddisho paieškos
29:18 – sugrįžęs N.Williamsas-Gossas ir trumpa konferencija
45:18 – atvyksianti „Baskonia“
49:50 – „Juventus“ pergalė ir bauda E.Skersiui
59:00 – D.Sabonio trauma ir G lygos lietuviai
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:05:04 – „Synergy“ naudojimas ir kaina
1:07:17 – ar T.Masiuliui trūksta pagarbos teisėjų tarpe
1:10:32 – kodėl TV3 prarado rinktinės transliacijas
1:12:51 – LKL klubų oficialios svetainės
1:17:45 – „Lietkabelio“ ambicijų trūkumas Europos taurėje
1:21:23 – įdomiausios/neįdomiausios stebėti komandos
1:24:10 – kaip greitai CSKA grįžtų į Eurolygą
1:26:57 – treneris „Žalgiriui“ finalo ketverte
1:29:03 – „Wolves“ vizija kitam sezonui
1:31:35 – „Ryto“ žaidėjų išėjimo terminai
1:34:55 – tikėčiausi ir netikėčiausi perėjimai
1:36:25 – kodėl progresyvūs savininkai eina į futbolą, o ne krepšinį
1:42:23 – ar Ž.Obradovičius jau yra praeitis
1:43:55 – kas taps Eurolygos elitiniu žaidėju
1:46:58 – svajonių vieta podkastui ir rekomenduojamos vietos
1:50:27 – ar Alytus gali grįžti į LKL
1:53:35 – varžovų komandų pristatymas
1:55:00 – J.Walkerio emocijos
1:56:45 – J.Hardingas ar M.Lo „Žalgiriui“
1:58:00 – kas bus kitas „Žalgirio“ kapitonas
1:59:13 – kodėl taip smuko K.Pangoso karjera
