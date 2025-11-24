 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: nupigintas Lietuvos krepšinis, pasaulyje išskirtinis „Rytas“ ir Reddisho paieška

2025-11-24 12:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-24 12:38

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

REKLAMA
0

Laidoje kalbėta apie Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio dvikovas, būsimą Kauno „Žalgirio“ varžovą Eurolygoje, Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą, Domanto Sabonio traumą ir lietuvių žaidimą G lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėmėjų dalyje buvo atsakoma į užduotus klausimus:kodėl progresyvūs milijonieriai renkasi futbolą, Vilniaus „Wolves“ vizija kitam sezonui, kas bus kitas „Žalgirio“ kapitonas, kodėl smuko Kevino Pangoso karjera ir Vilniaus „Ryto“ žaidėjų išvykimo terminai bei kitos temos.

REKLAMA
REKLAMA

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – iššūkis prizams

01:27 – atsakymų neturėjęs R.Kurtinaitis

14:30 – unikalus „Rytas“

19:37 – C.Reddisho paieškos

29:18 – sugrįžęs N.Williamsas-Gossas ir trumpa konferencija

45:18 – atvyksianti „Baskonia“

49:50 – „Juventus“ pergalė ir bauda E.Skersiui

59:00 – D.Sabonio trauma ir G lygos lietuviai

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:05:04 – „Synergy“ naudojimas ir kaina

1:07:17 – ar T.Masiuliui trūksta pagarbos teisėjų tarpe

1:10:32 – kodėl TV3 prarado rinktinės transliacijas

1:12:51 – LKL klubų oficialios svetainės

1:17:45 – „Lietkabelio“ ambicijų trūkumas Europos taurėje

1:21:23 – įdomiausios/neįdomiausios stebėti komandos

1:24:10 – kaip greitai CSKA grįžtų į Eurolygą

1:26:57 – treneris „Žalgiriui“ finalo ketverte

1:29:03 – „Wolves“ vizija kitam sezonui

1:31:35 – „Ryto“ žaidėjų išėjimo terminai

1:34:55 – tikėčiausi ir netikėčiausi perėjimai

1:36:25 – kodėl progresyvūs savininkai eina į futbolą, o ne krepšinį

1:42:23 – ar Ž.Obradovičius jau yra praeitis

1:43:55 – kas taps Eurolygos elitiniu žaidėju

1:46:58 – svajonių vieta podkastui ir rekomenduojamos vietos

1:50:27 – ar Alytus gali grįžti į LKL

1:53:35 – varžovų komandų pristatymas

1:55:00 – J.Walkerio emocijos

1:56:45 – J.Hardingas ar M.Lo „Žalgiriui“

1:58:00 – kas bus kitas „Žalgirio“ kapitonas

1:59:13 – kodėl taip smuko K.Pangoso karjera

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ilgoji pertrauka (Krepsinis.net nuotr.)
„Ilgoji pertrauka“: pasiūlymas „Žalgiriui“, milijoninis Ą.Tubelis ir „Wolves“ šmėkla

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų