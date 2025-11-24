Disko metikas Mažvydas Paurys su nauju asmeniniu rekordu iškovojo sidabrą deflimpinėse žaidynėse

Šis rezultatas sportininkui ne tik pelnė antrąją vietą, bet ir tapo nauju asmeniniu rekordu – jį M. Paurys pagerino net 1,69 m. Beje, iš pradžių teisėjai lietuvio rekordinio metimo neįskaitė, bet po protesto pakeitė nuomonę.
Aukso medalį šioje rungtyje iškovojo japonas Masataru Yugami, diską numetęs 58,93 m. Trečioji vieta atiteko Kinijos sportininkui Yulin Li, pasiekusiam 47,84 m rezultatą.
Varžybose dalyvavo ir kitas Lietuvos atstovas Mindaugas Jurkša, kuris, diską nusviedęs 40,56 m, tarp 12 dalyvių užėmė devintąją vietą.
Lietuvos metikus treniruoja Mantas Jusis.
