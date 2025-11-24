 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Disko metikas Mažvydas Paurys su nauju asmeniniu rekordu iškovojo sidabrą deflimpinėse žaidynėse

2025-11-24 12:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 12:27

Tokijuje (Japonija) vykstančiose deflimpinėse žaidynėse Lietuvos delegacija toliau džiugina puikiais pasirodymais – šalies sąskaitą papildė jau dešimtasis medalis. Sidabrą disko metimo rungtyje iškovojo Mažvydas Paurys, šeštuoju bandymu diską nusviedęs 57,83 m.

Mažvydas Paurys | Augusto Četkausko nuotr.

Šis rezultatas sportininkui ne tik pelnė antrąją vietą, bet ir tapo nauju asmeniniu rekordu – jį M. Paurys pagerino net 1,69 m. Beje, iš pradžių teisėjai lietuvio rekordinio metimo neįskaitė, bet po protesto pakeitė nuomonę.

0

Šis rezultatas sportininkui ne tik pelnė antrąją vietą, bet ir tapo nauju asmeniniu rekordu – jį M. Paurys pagerino net 1,69 m. Beje, iš pradžių teisėjai lietuvio rekordinio metimo neįskaitė, bet po protesto pakeitė nuomonę.

Aukso medalį šioje rungtyje iškovojo japonas Masataru Yugami, diską numetęs 58,93 m. Trečioji vieta atiteko Kinijos sportininkui Yulin Li, pasiekusiam 47,84 m rezultatą.

Varžybose dalyvavo ir kitas Lietuvos atstovas Mindaugas Jurkša, kuris, diską nusviedęs 40,56 m, tarp 12 dalyvių užėmė devintąją vietą.

Lietuvos metikus treniruoja Mantas Jusis.

