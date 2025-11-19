Deflimpinėse žaidynėse – įspūdingas Lietuvos rutulio stūmikų pasirodymas: nuskynė auksą ir sidabrą

Didžiausią karjeros pergalę pasiekė Mindaugas Jurkša, pirmą kartą tapęs kurčiųjų deflimpiados čempionu. Finale jis pasiekė 17 m 7 cm rezultatą.
Lietuvos rinktinės kapitonas ir praėjusių žaidynių čempionas Vytenis Ivaškevičius šįkart iškovojo sidabrą – kvalifikacijoje triumfavęs sportininkas finale geriausiu bandymu rutulį nustūmė 16 m 93 cm.
Bronzos medalis atiteko Lenkijos atstovui Oskarui Kokoszewskiui, pasiekusiam 16,86 m rezultatą.
Finale taip pat dalyvavo ir trečiasis Lietuvos atstovas – Šarūnas Zdanavičius.
Lietuvos metikų rinktinei vadovauja treneris Mantas Jusis.
