 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Deflimpinėse žaidynėse – įspūdingas Lietuvos rutulio stūmikų pasirodymas: nuskynė auksą ir sidabrą

2025-11-19 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 12:29

Tokijuje (Japonija) vykstančiose kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse trečiadienį sužibėjo Lietuvos rutulio stūmikai – jie užėmė dvi aukščiausias vietas ant apdovanojimų pakylos.

Mindaugas Jurkša ir Vytenis Ivaškevičius | Augusto Četkausko nuotr.

Tokijuje (Japonija) vykstančiose kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse trečiadienį sužibėjo Lietuvos rutulio stūmikai – jie užėmė dvi aukščiausias vietas ant apdovanojimų pakylos.

REKLAMA
0

Didžiausią karjeros pergalę pasiekė Mindaugas Jurkša, pirmą kartą tapęs kurčiųjų deflimpiados čempionu. Finale jis pasiekė 17 m 7 cm rezultatą.

Lietuvos rinktinės kapitonas ir praėjusių žaidynių čempionas Vytenis Ivaškevičius šįkart iškovojo sidabrą – kvalifikacijoje triumfavęs sportininkas finale geriausiu bandymu rutulį nustūmė 16 m 93 cm.

Bronzos medalis atiteko Lenkijos atstovui Oskarui Kokoszewskiui, pasiekusiam 16,86 m rezultatą.

Finale taip pat dalyvavo ir trečiasis Lietuvos atstovas – Šarūnas Zdanavičius.

Lietuvos metikų rinktinei vadovauja treneris Mantas Jusis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų