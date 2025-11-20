Baltarusei įkliuvus su dopingu, Lietuvos bėgikai kyla į istorinę vietą Europos čempionate

Komandos vyr. treneris Mindaugas Krakys sako besidžiaugiantis triumfavusiu teisingumu. „Buvo tikrai gaila, kad likome per plauką nuo stipriausiųjų aštuntuko. Ši žinia tarsi išpildė tą mažą svajonę. Be to, tai dar kartą įrodė, kad dopingo vartojimas vieną dieną vis tiek išlįs į dienos šviesą“, – sako treneris ir priduria besitikintis ateityje vėl suburti tokią sėkmingą (ar net sėkmingesnę) estafetės komandą.
Šių metų Europos kroso čempionatas vyks jau po mažiau nei mėnesio – gruodžio 14 d. Portugalijoje. Ten Lietuvai be kitų bėgikų atstovaus ir šios istorinės estafetės komandos narys S. Bertašius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!