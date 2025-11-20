 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Baltarusei įkliuvus su dopingu, Lietuvos bėgikai kyla į istorinę vietą Europos čempionate

2025-11-20 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 12:25

Lietuvos lengvosios atletikos bendruomenę pasiekė džiugi žinia – 2019 m. Portugalijoje vykusiame Europos kroso čempionate mišri estafetė 4x1500m (Eglė Balčiūnaitė, Loreta Kančytė, Simas Bertašius, Benediktas Mickus) užėmė prestižine laikomą 8 vietą. Nors ilgus metus manyta, kad iškovota 9 vieta, dėl draudžiamų preparatų diskvalifikuota Baltarusijos bėgikė Katsiaryna Karneyenka. Šios šalies komanda tąsyk užėmė 2 vietą, taigi Lietuva galiausiai pakilo laipteliu aukštyn.

Lietuvos rinktinė | Organizatorių nuotr.

Komandos vyr. treneris Mindaugas Krakys sako besidžiaugiantis triumfavusiu teisingumu. „Buvo tikrai gaila, kad likome per plauką nuo stipriausiųjų aštuntuko. Ši žinia tarsi išpildė tą mažą svajonę. Be to, tai dar kartą įrodė, kad dopingo vartojimas vieną dieną vis tiek išlįs į dienos šviesą“, – sako treneris ir priduria besitikintis ateityje vėl suburti tokią sėkmingą (ar net sėkmingesnę) estafetės komandą.

Šių metų Europos kroso čempionatas vyks jau po mažiau nei mėnesio – gruodžio 14 d. Portugalijoje. Ten Lietuvai be kitų bėgikų atstovaus ir šios istorinės estafetės komandos narys S. Bertašius.

