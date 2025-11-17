 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

JAV studentų regioninėse kroso varžybose – lietuvių startai

2025-11-17 10:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 10:12

JAV studentų regioninėselengvosios atletikos varžybose paaiškėjo NCAA kroso čempionatų dalyviai.

Dominyka Petraškaitė | Instagram.com nuotr

JAV studentų regioninėselengvosios atletikos varžybose paaiškėjo NCAA kroso čempionatų dalyviai.

REKLAMA
0

I diviziono Vakarų regiono varžybose Karolina Bliujūtė 6 km baigė 38-a (20:40.0) ir į čempionatą nepateko.

II diviziono Pietų regiono varžybose Dominyka Petraškaitė užėmė devintą vietą (21:49.82) ir lapkričio 22 d. startuos šio diviziono čempionate. Kelialapį užtikrino jos universiteto (Palm Beach Atlantic) komandos pergalė regioninėse varžybose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų