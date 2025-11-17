JAV studentų regioninėse kroso varžybose – lietuvių startai

I diviziono Vakarų regiono varžybose Karolina Bliujūtė 6 km baigė 38-a (20:40.0) ir į čempionatą nepateko.
II diviziono Pietų regiono varžybose Dominyka Petraškaitė užėmė devintą vietą (21:49.82) ir lapkričio 22 d. startuos šio diviziono čempionate. Kelialapį užtikrino jos universiteto (Palm Beach Atlantic) komandos pergalė regioninėse varžybose.
