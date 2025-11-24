Masiulis: apie kovą su „Baskonia“ ir žalgiriečių rinktinėje klausimą

Pralaimėjimai patirti Pirėjuje, Dubajuje ir Madride, o grįžimas namo bus pažymėtas maču prieš Vitorijos „Baskonia“ (4/8).
Tado Sedekerskio atstovaujami baskai sezoną pradėjo slogiai, bet vėliau įsibėgėjo, o pastarajame mače 95:73 sutriuškino Miuncheno „Bayern“. Lietuvis šiame mače surinko 20 naudingumo balų.
Prieš rungtynes „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis apžvelgė laukiančius iššūkius bei Pasaulio taurės atrankos „lango“ keliamus klausimus.
„Basonia“ nori žaistą labai greitą krepšinį. Bėganti komanda, tad bus iššūkis stabdyti jų greitą puolimą ir tritaškius, bet kuriai progai pasitaikius meta greitus metimus. Gynyboje turi daug atletiškumo, visi komandoje yra atletiški, nori žaisti greitai ir atletiškai. Su tuo susitvarkyti bus didelis iššūkis“, – teigė treneris.
– Gal galite išskirti, kuo ši komanda pasikeitė treneriu tapus Paolo Galbiati?
– Tas populiarus krepšinis dabar, statistiškai visi mato, kad nori mesti daug tritaškių metimų. Nesvarbu, metikas ar ne, jei kojos sustatytos tiesiai į krepšį, nesvarbu, kurią atakos sekundę – meti. Atletiški žaidėjai lipa ant lentos ir tą krepšinį propaguoja. Žaidėjai jaučiasi gerai, pradeda suprasti trenerio norus. Gynyboje daug lemia atletišku, agresyvi gynyba ir daug atletiškų žaidėjų.
– Pirmus šešis mačus „Baskonia“ pralaimėjo, bet per šešis pastaruosius laimėjo keturis kartus. Kas pasikeitė?
– Visų pirma, turėjo traumų, Howardo nebuvo. Kitas dalykas – Luwawu-Cabarrot žaidžia įspūdingai, ką meta, tą pataiko. Nauja komanda surinkta, žaidėjai jaučiasi gerai, patogiai, tada ir rezultatas ateina.
– Kokios priežastys lėmė tris pralaimėjimus Eurolygoje ir išvargtą pergalę Panevėžyje?
– Nesakyčiau, kad išvargta, kaip ir kiekviena pergalė, yra svarbi. Žaidėme su geromis komandomis išvykoje, nesužaidėme savo rungtynių. Madride turėjome ir galėjome kabintis, gaila tų rungtynių, nes atidavėme patys savo blogais sprendimais. Didžiausia bėda buvo mūsų gynyba, nes praleidome virš 95 taškų.
– „Baskonia“ žaidimas stipriai banguoja. Kaip planuojate jiems neleisti pagauti to ritmo?
– Nenorime įsivelti į tą jų greitą žaidimą. Jie tame gerai jaučiasi. Turime kuo greičiau grįžti į gynybą, neleisti atsirinkti metimus. Puolime svarbūs mūsų sprendimai, jei mesime blogus metimus, iš karto gali nubausti. Turime numušti tą tempą ir patys žaisti protingai. Turime žaisti kantriai, jei žaisime kantriai, neleisime jiems tiek daug bėgti ir daryti tai, ką jie nori.
– Kaip T.Sedekerskis įsilieja į pasikeitusią „Baskonia“?
– Manau, kad gerai. Jis daug bėga, yra atletiškas, pataiko, gali mesti, daug juda be kamuolio. Tam krepšiniui jis tinka.
– Kaip stabdysite pavojingiausius jų žaidėjus kaip Hamidou Diallo ar Timothe Luwawu-Cabarrot?
– Diallo norėsime išeiti iš priekio, o Luwawu-Cabarrot reikia neleisti atlikti išbėgimus ir tai nėra lengva, nes dabar yra vienas karščiausių žaidėjų Eurolygoje. Vos ne geriausioje formoje visi yra, bus iššūkis, bet turime minčių ir matysime, kaip pavyks tai įgyvendinti.
– Kaip vertinate sezono pradžią ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduriate?
– Vertinimis neužsiimu, pats einu iš rungtynių į rungtynes. Dabar ne laikas vertinti. Kiekvieną dieną su iššūkiais susiduriame. Kiekvienose rungtynėse reikia kovoti dėl kiekvienos atakos ir ne laikas užsiimti vertinimais.
– Kokia yra silpniausia vieta „Baskonia“ žaidime, kurią galima išnaudoti siekiant pergalės?
– Turbūt įvelti juos į tą pozicinį krepšinį ir neleisti bėgti, kaip prieš tai kalbėjome. Jei žaisime pozicinį krepšinį, penki prieš penkis, manau, kad esame geresni.
– Rimas Kurtinaitis nori bent keletą jūsų žaidėjų pakviesti į rinktinę. Kaip vertinate šias kalbas?
– Visų pirma, turime sulaukti rytojaus rungtynių, o tada priimsime sprendimus. Kai kurie žaidėjai turi gauti poilsio, nes gauna nežmonišką krūvį.
– Lemiamas faktorius bus rytoj gautas krūvis?
– Visų pirma, kad nebūtų traumų, nes matote, kad kiekvienose rungtynėse kiekvienoje komandoje vis kažkas atsitinka. Didžiausias klausimas dėl Ąžuolo, nes jis žaidžia daug ir norime jam duoti pailsėti, nes turi nežmonišką krūvį, visą vasarą žaidė. Mano manymu, žmonės rinktinėje supranta tokius dalykus.
– Arnas Butkevičius galės žaisti rytoj?
– Ne, bet viskas tvarkoje, tikimės, kad iki „lango“ jau bus pasiruošęs.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!