  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šokėjai Labutis ir Pravilonytė pateko į jaunių pasaulio čempionato ketvirtfinalį

2025-11-24 10:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 10:49

Burgo mieste, Bulgarijoje įvyko WDSF jaunių II dešimties šokių pasaulio čempionatas. Varžybose dalyvavo 27 poros iš skirtingų pasaulio šalių.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Burgo mieste, Bulgarijoje įvyko WDSF jaunių II dešimties šokių pasaulio čempionatas. Varžybose dalyvavo 27 poros iš skirtingų pasaulio šalių.

0

Mūsų šalies atstovai Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Duetas” ir Vilniaus „Ratuto”) pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 14-ąją vietą. Lietuviai liko visai arti pusfinalio surinke 40 taškų, o į kitą turą pateko duetai, surinkę 44. Paskutiniame ture mūsų poros Lotynų Amerikos šokiai buvo įvertinti geriau nei standartiniai šokiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dovydas ir Miglė po čempionato dalinosi savo emocijomis: „Džiaugiamės galėdami atstovauti savo šalį dešimties šokių pasaulio čempionate, dėkojame Lietuvos sportinių šokių federacijai. Čempionate dalyvavo 27 šalių atstovai. Užėmėme 14 vietą, labai nedaug trūko iki pusfinalio, tačiau šokimu esame patenkinti. Dėkojame savo klubų „Ratuto“ ir „Duetas“ treneriams.”

Pasaulio čempionais tapo Tymoteuszas Korczykas ir Olga StachowiakLenkijos. Sidabro medaliai atiteko Moldovos duetui – Stefanui Mantu ir Emilianai Procopciuc. Bronzos medalius pelnė pora iš Bulgarijos – Kristiyanas Donchevas ir Martina Kondaklieva, užėmę trečiąją vietą finalinėje įskaitoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.
Lietuvos jaunieji šokėjai pasiekė ketvirtfinalį pasaulio Lotynų Amerikos šokių čempionate (1)

