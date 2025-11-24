 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Žydrūnas Savickas JAV užėmė pirmą vietą pasaulio galiūnų žaidynėse

2025-11-24 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 13:10

Savaitgalį Teksase (JAV) vykusiose pasaulio galiūnų žaidynėse „Cerberus Strength Official Strongman Games“ aukso medalį iškovojo lietuvis Žydrūnas Savickas. Tituluotas sportininkas triumfavo vyrų veteranų 50+ amžiaus grupėje ir dar kartą įrodė savo meistriškumą.

Varžybų prizininkai | Organizatorių nuotr.

2

Per pirmąsias keturias rungtis Ž. Savickas surinko 96 taškus ir užėmė pirmąją vietą tarp 26 dalyvių, taip susikurdamas tvirtą pranašumą prieš finalinį etapą. Į finalą pateko dešimt stipriausių atletų, o galutiniai rezultatai buvo sumuojami iš visų šešių rungčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finale lietuvis surinko 55 taškus ir išlaikė lyderio poziciją. Sidabro medalį pelnė garsus britas Markas Felixas, surinkęs 51 tašką, o bronza atiteko amerikiečiui George’ui Pearsonui, surinkusiam 37 taškus.

Ž. Savickas dominavo rąsto kėlimo, svarmens („hantelio“) kėlimo ir rentinio nešimo rungtyse. Taip pat solidžiai pasirodė kitose užduotyse – užėmė antrąją vietą svorio atkėlimo rungtyje ir trečiąją vietą smėlio maišų nešimo per kliūtis bei akmenų sukėlimo rungtyse.

