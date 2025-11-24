Žydrūnas Savickas JAV užėmė pirmą vietą pasaulio galiūnų žaidynėse

Per pirmąsias keturias rungtis Ž. Savickas surinko 96 taškus ir užėmė pirmąją vietą tarp 26 dalyvių, taip susikurdamas tvirtą pranašumą prieš finalinį etapą. Į finalą pateko dešimt stipriausių atletų, o galutiniai rezultatai buvo sumuojami iš visų šešių rungčių.
Finale lietuvis surinko 55 taškus ir išlaikė lyderio poziciją. Sidabro medalį pelnė garsus britas Markas Felixas, surinkęs 51 tašką, o bronza atiteko amerikiečiui George’ui Pearsonui, surinkusiam 37 taškus.
Ž. Savickas dominavo rąsto kėlimo, svarmens („hantelio“) kėlimo ir rentinio nešimo rungtyse. Taip pat solidžiai pasirodė kitose užduotyse – užėmė antrąją vietą svorio atkėlimo rungtyje ir trečiąją vietą smėlio maišų nešimo per kliūtis bei akmenų sukėlimo rungtyse.
