  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Paaiškėjo Lietuvos kendo čempionai

2025-11-24 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 18:32

Šį savaitgalį, lapkričio 22 d., surengtas XVI Lietuvos kendo čempionatas – svarbiausias metų renginys, kurį organizavo Lietuvos kendo asociacija.

Lietuvos kendo čempionatas | Organizatorių nuotr.

Lietuvos kendo čempionatas | Organizatorių nuotr.

0

Kendo – tai Kardo kelias, japonų kovos menas, kurio tikslas yra tobulinti žmogaus charakterį taikant kardo principus. Lietuvoje ši sporto šaka praktikuojama nuo 2005 m., o 2006 m. tuometinis pirmasis Lietuvos kendo asociacijos (LKA) prezidentas Gerardas Rūkas įkūrė asociaciją ir pradėjo kviesti į šalį pasaulinio lygio kendo meistrus.

Šio čempionato tikslas – suburti stipriausius Lietuvos kendo klubus bei atrinkti sportininkus, kurie sudarys kandidatų sąrašą į nacionalinę rinktinę ir atstovaus Lietuvai 2026 m. Juodkalnijoje vyksiančiame Europos kendo čempionate.

Varžybose dalyvavo LKA priklausantys klubai: „Kendo klubas Geležinis Vilkas“ (Vilnius), „Daishinkan“ (Kaunas), „Vilniaus universiteto studentų atstovybės kendo klubas“ (Vilnius) ir Klaipėdos kendo klubas. Įvairiose kategorijose kovėsi tiek jaunieji, tiek suaugę sportininkai, demonstravę savo meistriškumą individualiose ir komandinėse rungtyse.

Renginį pagerbė garbus svečias – Japonijos ambasadorius Lietuvoje Jo ekscelencija Shinsuke Shimizu, atvykęs stebėti čempionato kovų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

