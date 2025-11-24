Futsal A lygos 9 turas: pirmasis ratas užbaigtas užtikrintomis svečių pergalėmis

Tuo tarpu pirmasis turo susitikimas buvo sužaistas dar savaitės pradžioje Kėdainiuose.
„Kėdainiai United“ – „Kauno Žalgiris“ 1:12
Antras rungtynes per tris dienas žaidę šalies čempionai iškovojo sezono pergalę, pirmąkart pasiekę dviženklę pelnytų įvarčių ribą. Kėdainių ekipos rekordinis pralaimėjimas vis dar priklauso akistatoje su „Gargždų Pramogomis“ (0:13).
Nepaisant to, kad aikštės šeimininkai laikėsi beveik pusę kėlinio, tačiau neapsaugojo jų nuo penkių įvarčių deficito dar iki pertraukos. Rungtynių sąskaitą atidarė Edas Romanovas, kurio ne itin sėkmingas perdavimas į baudos aikštelę baigėsi vartininko klaida ir pirmuoju įvarčiu.
Tiek žalgiriečiams ir tereikėjo. Netrukus žodį tarė Victoras, dar vėliau – Filipe, vėl Victoras, o kėlinį galingu smūgiu po reido kairiuoju kraštu užbaigė Vinicius.
Po pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė. Keitėsi tik rezultatas. Per pirmas penkias minutes įvarčiais apsikeitė Vladimiras Derendiajevas ir Evaldas Kugys, o nuo 26 minutės skirtumas reguliariai augo. Per likusį laiką dubliu pasižymėjo Benas Spietinis, savo antruosius įvarčius pelnė Vinicius ir Filipe, taip pat pasižymėjo Lukas Sendžikas ir Justinas Zagurskas.
„Vilnius futsal“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 1:6
Po praėjusio sezono su Mindaugu Grigalevičiumi atsisveikinęs „Bruklinas“ ieškojo specialisto, galinčio trečiąją vilkaviškiečių vietą iškeisti į bent laipteliu aukštesnę. Atvyko puikiai Lietuvos sirgaliams pažįstamas Kirilas Krasij, tačiau po sunkios sezono pradžios su šiuo specialistu buvo atsisveikinta.
Tuomet prie vairo stojo Šarūnas Litvinas, tačiau ir jo pirmasis blynas prisvilo. Ir tik paskutinėse pirmojo rato rungtynėse „Bruklino“ sirgaliai savo komandą išvydo tokią, kokios tikėjosi viso sezono metu. Akistatoje išvykoje su „Vilnius futsal“ ekipa vilkaviškiečiai per kėlinį susikrovė keturių įvarčių persvarą, kuri po pertraukos tik dar labiau padidėjo.
Vos prasidėjus dvikovai, spindėjo Breno Jardielio žvaigždė. Nesužaidus nei dviejų minučių legionierius pirmas prišoko prie varžovų vartininko atmušto kamuolio ir atidarė rungtynių įvarčių sąskaitą. Po 22-iejų sekundžių po kampinio jis pelnė antrąjį įvartį, o dar po šešių minučių ir po kontratakos – trečiąjį.
Aikštės šeimininkai turėjo kelias labai geras progas pasižymėti, tačiau šeštadienį sostinėje karaliavo „Bruklinas“. Likus mažiau nei penkioms minutėms iki pertraukos, po greito išpuolio Levi Alvesas pelnė ketvirtąjį komandos įvartį.
Antrojo kėlinio pradžia nuo pirmojo praktiškai nesiskyrė, o penktojo įvarčio „Bruklino“ sirgaliams tereikėjo laukti 84 sekundes. Individualiai su varžovu susitvarkęs Francisco Andersonas pasiuntė kamuolį į tolimąjį apatinį vartų kampą. Dar po devyniolikos sekundžių dublį užfiksavo L. Alvesas, o „Bruklino“ persvara išaugo iki 6:0.
Per likusį laiką vilkaviškiečiai ir toliau grasino varžovų vartams, tačiau paskutinį dvikovos įvartį pelnė „Vilnius futsal“ ekipos atakų lyderis Lukas Tatarūnas.
Likus keturioms minutėms, buvęs „Bruklino“ žaidėjas šiuo metu „Vilnius futsal“ ekipai atstovaujantis Benas Buzevičius prieš save išvydo raudoną kortelę, tačiau tai nei žaidimo, nei rezultato pernelyg nepakeitė.
Mažeikių VIP – „Akmenės kraštas“ 1:9
Panašiai kaip Vilniuje, devintojo turo dvikova vyko ir Viekšniuose. Svečiai negailestingai mušė vieną po kito įvarčius bei galiausiai susikrovė aštuonių įvarčių pranašumą. Kaip ir Vilniuje, pirmojo įvarčio nereikėjo laukti nė dviejų minučių. Paolo Sergio Domingosas tolimu smūgiu į tolimąjį apatinį vartų kampą šeimininkų vartininkui nepaliko jokių vilčių.
Netrukus varžovų klaida smūgiu iš vieno metro pasinaudojo Levy Neto, o įpusėjus kėliniui, geriausias spalio mėnesio A lygos žaidėjas Klausas Andersonas Ferreira, susitvarkęs su trimis varžovais, pelnė trečiąjį rungtynių įvartį.
Iki pertraukos savo žodžius dar tarė Brayanas Rivera, Rodrigo da Silva ir Oleksii Yeshchenko, o vienintelis šeimininkų vilties spindulys buvo šešių metrų baudinys. Jų nelaimei, ir jis buvo nerealizuotas, mat Glaudsonas de Araujo smūgiavo netiksliai.
Vienintelį įvartį VIP pelnė tuomet, kai „Akmenės kraštas“ jau buvo pelnęs septynis. Vynicius pasinaudojo chaosu varžovų gynyboje bei, spėjęs pirmas prie kamuolio, pelnė garbės įvartį.
Iki susitikimo pabaigos dar buvo likusios žaisti 16 minučių. Per tą laiką Michellas Cardenas, pasižymėjęs dar kartą, užfiksavo dublį, o o Tautvydas Stapušaitis pelnė pirmąjį sezono įvartį.
FSK „Radviliškis“ – Jonavos „Vikingai“ 3:6
Prieš sezoną sunku būtų buvę tuo patikėti, tačiau pirmąjį ratą „Vikingų“ ir „Radviliškio“ klubai baigė būdami turnyro lentelės kaimynais. Jonavos atstovų pergalė leido jiems po ilgos pertraukos sugrįžti į didįjį ketvertą.
Rungtynių pirmojo įvarčio autoriumi tapo kapitonas Paulius Osauskas, sulaukęs idealaus perdavimo iš Claytono bei, būdamas baudos aikštelėje, pasiuntęs kamuolį į tinklą. Iki pertraukos Bermundezas Sepulveda gražiu smūgiu skirtumą padvigubino, o įdomiausi įvykiai aikštėje prasidėjo po pertraukos.
Šarūnas Činikas baudos aikštelėje sulaukė idealaus perdavimo iš B. Sepulvedos bei vienu lietimu nukreipė kamuolį į vartus. Atrodė, kad šis įvartis turėtų sugriauti radviliškiečių pasitikėjimą, tačiau taip nenutiko. Kristupas Petravičius kėlinio viduryje realizavo šešių metrų baudinį, Agnius Juozapaitis po 45 sekundžių surengtos kontratakos pelnė dar vieną įvartį ir ekipas vėl skyrė viso labo vienas įvartis.
Tuomet komandą ant savo pečių ėmė tempti B. Sepulveda, suklaidinęs varžovų gynėją, užfiksavęs dublį ir, svarbiausia, padidinęs komandos persvarą bent jau iki dviejų įvarčių.
Likus žaisti šimtą sekundžių, rezultatas vis dar buvo 4:2, tačiau tuomet už pražangą baudos aikštelėje, į „Radviliškio“ vartus buvo skirtas šešių metrų baudinys. Gytis Vasylius nepriekaištingu smūgiu pelnė penktąjį komandos įvartį. Dar po dešimties sekundžių Š. Činikas pelnė savo antrąjį įvartį, o tašką dvikovoje padėjo po kampinio galingu smūgiu pasižymėjęs K. Petravičius.
Dar buvo likusios 76 sekundės, tačiau rezultatas per jas nebepasikeitė.
