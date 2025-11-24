LFF futsal taurė: „Damada“ tapo paskutiniąja aštuntfinalio dalyve, „Bruklinas“ atsidūrė per žingsnį nuo finalo ketverto

Sekmadienį Klaipėdoje sužaistos paskutinės pirmojo etapo rungtynės, kurios Telšių „Damada“ išvykoje rezultatu 4:2 palaužė „Phoenix“ komandą.
Klaipėdiečiai pirmavo po Igno Pauliaus ir Roko Rusio tikslių smūgių, tačiau į tai telšiškiai atsakė keturiais įvarčiais. Svečiams du įvarčius pelnė Eridanas Bagužas, po vieną pridėjo Jurgis Jankauskas ir Domantas Šluta.
LFF futsal taurės aštuntfinalyje „Damada“ namuose priims „Gargždų Pramogų“ komandą.
Sekmadienį taip pat buvo sužaistas ir pirmasis aštuntfinalio susitikimas, po kurio paaiškėjo pirmoji ketvirtfinalio dalyvė. Ja tapo Vilkaviškio „Bruklino“ komanda, kuri išvykoje 5:1 įveikė Kupiškio „Narjantą“.
Į visus klausimus „Bruklinas“ atsakė dar pirmajame kėlinyje, kuomet įvarčiais pasižymėjo Breno Jardiel Vieira De Oliveira, Adamas Vieraitis, Levi Alves Da Silva, o kartą kamuolį į savo vartus nukreipė „Narjantos“ žaidėjas Pijus Petuchovas.
Tas pats P. Petuchovas antrojo kėlinio pradžioje pelnė paguodos įvartį šeimininkams, o „Bruklino“ pergalę vėliau dar įtvirtino Igor Peletskyi.
„Bruklinas“ tapo pirmąja šio sezono LFF futsal taurės ketvirtifnalio komanda.
Artimiausių LFF futsal taurės aštuntfinalio rungtynių tvarkaraštis:
Lapkričio 25 d. 19:00 (Jonavos arena): Jonavos „Vikingai“ – „Kėdainiai United“
Lapkričio 29 d. 15:00 (Vilniaus kolegijos sporto salė): VDA – „Kauno Žalgiris“
Gruodžio 3 d. 20:00 (Viekšnių gimnazijos salė): VIP – FSK „Radviliškis“
Gruodžio 13 d. 15:00 (Gargždų miesto Policijos salė): FK „Pempininkai“ – „Vilnius futsal“
FA „Panevėžys“ – FK „Futbolo Dievai“, „Aktas“ – „Akmenės kraštas“, FC „Damada“ – „Gargždų Pramogos“ rungtynių datos ir laikai paaiškės artimiausiu metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!