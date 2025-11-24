 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

LFF futsal taurė: „Damada“ tapo paskutiniąja aštuntfinalio dalyve, „Bruklinas“ atsidūrė per žingsnį nuo finalo ketverto

2025-11-24 13:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 13:31

Praėjusį savaitgalį buvo sužaisti dar du LFF futsal taurės susitikimai.

Vilkaviškio „Bruklinas“ | Klubo nuotr.

Praėjusį savaitgalį buvo sužaisti dar du LFF futsal taurės susitikimai.

REKLAMA
0

Sekmadienį Klaipėdoje sužaistos paskutinės pirmojo etapo rungtynės, kurios Telšių „Damada“ išvykoje rezultatu 4:2 palaužė „Phoenix“ komandą.

Klaipėdiečiai pirmavo po Igno Pauliaus ir Roko Rusio tikslių smūgių, tačiau į tai telšiškiai atsakė keturiais įvarčiais. Svečiams du įvarčius pelnė Eridanas Bagužas, po vieną pridėjo Jurgis Jankauskas ir Domantas Šluta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LFF futsal taurės aštuntfinalyje „Damada“ namuose priims „Gargždų Pramogų“ komandą.

Sekmadienį taip pat buvo sužaistas ir pirmasis aštuntfinalio susitikimas, po kurio paaiškėjo pirmoji ketvirtfinalio dalyvė. Ja tapo Vilkaviškio „Bruklino“ komanda, kuri išvykoje 5:1 įveikė Kupiškio „Narjantą“.

REKLAMA
REKLAMA

Į visus klausimus „Bruklinas“ atsakė dar pirmajame kėlinyje, kuomet įvarčiais pasižymėjo Breno Jardiel Vieira De Oliveira, Adamas Vieraitis, Levi Alves Da Silva, o kartą kamuolį į savo vartus nukreipė „Narjantos“ žaidėjas Pijus Petuchovas.

REKLAMA

Tas pats P. Petuchovas antrojo kėlinio pradžioje pelnė paguodos įvartį šeimininkams, o „Bruklino“ pergalę vėliau dar įtvirtino Igor Peletskyi.

„Bruklinas“ tapo pirmąja šio sezono LFF futsal taurės ketvirtifnalio komanda.

Artimiausių LFF futsal taurės aštuntfinalio rungtynių tvarkaraštis:

Lapkričio 25 d. 19:00 (Jonavos arena): Jonavos „Vikingai“ – „Kėdainiai United“

Lapkričio 29 d. 15:00 (Vilniaus kolegijos sporto salė): VDA – „Kauno Žalgiris“

Gruodžio 3 d. 20:00 (Viekšnių gimnazijos salė): VIP – FSK „Radviliškis“

Gruodžio 13 d. 15:00 (Gargždų miesto Policijos salė): FK „Pempininkai“ – „Vilnius futsal“

FA „Panevėžys“ – FK „Futbolo Dievai“, „Aktas“ – „Akmenės kraštas“, FC „Damada“ – „Gargždų Pramogos“ rungtynių datos ir laikai paaiškės artimiausiu metu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.
Futsal A lygos 8-asis turas: drama Viekšniuose ir dar viena „Akmenės krašto“ pergalė
Aivaras Meškinis | Organizatorių nuotr.
Sužaisti du LFF futsal taurės aštuntfinaliai
Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.
Atkeltose futsal A lygos rungtynėse – VIP pergalė prieš sostinės komandą
Jonavos „Vikingai“ | Organizatorių nuotr.
Futsal A lygos 7 turas: nutraukta liūdna „Vikingų“ serija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų