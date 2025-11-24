„Liverpool“ toliau pasitiki Slotu: atleidimas neplanuojamas, nepaisant prastų rezultatų

Pasak šaltinių, savininkai, klubas nori kitokių rezultatų ir tikisi daugiau iš A. Sloto ir jo vadovaujamos komandos. „Liverpool“ nori, jog žaidėjai taip pat prisiimtų atsakomybę dėl rezultatų.
A.Slotas žino, jog situacija yra pavojinga ir sudėtinga, tačiau tuo pačiu metu jaučia klubo palaikymą ir pasitikėjimą. „Raudonieji“ nėra užmezgę jokių kalbų su kitais treneriais ir net nesvarsto galimybės atleisti strategą. Žinoma, rezultatai turi keistis UEFA Čempionų lygoje, bet ypatingai „Premier“ lygoje.
Priminsime, jog savaitgalį pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ nukrito vos į vienuoliktąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!