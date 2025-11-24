 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Liverpool" toliau pasitiki Slotu: atleidimas neplanuojamas, nepaisant prastų rezultatų

2025-11-24 13:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 13:32

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog „Liverpool“ neplanuoja atleisti vyriausiojo trenerio Arne Sloto, nepaisant pastaruoju metu užfiksuotų prastų rezultatų.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

0

Pasak šaltinių, savininkai, klubas nori kitokių rezultatų ir tikisi daugiau iš A. Sloto ir jo vadovaujamos komandos. „Liverpool“ nori, jog žaidėjai taip pat prisiimtų atsakomybę dėl rezultatų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Slotas žino, jog situacija yra pavojinga ir sudėtinga, tačiau tuo pačiu metu jaučia klubo palaikymą ir pasitikėjimą. „Raudonieji“ nėra užmezgę jokių kalbų su kitais treneriais ir net nesvarsto galimybės atleisti strategą. Žinoma, rezultatai turi keistis UEFA Čempionų lygoje, bet ypatingai „Premier“ lygoje.

Priminsime, jog savaitgalį pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ nukrito vos į vienuoliktąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą.

