TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ po tarptautinės pertraukos „Premier“ lygoje įveikė „Burnley“ ir pakilo į antrąją vietą

2025-11-22 16:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 16:31

Po tarptautinių rungtynių pertraukos į „Premier" lygą sėkmingai sugrįžo Londono „Chelsea".

Pedro Neto | Scanpix nuotr.

Po tarptautinių rungtynių pertraukos į „Premier“ lygą sėkmingai sugrįžo Londono „Chelsea“.

0

12-ojo turo rungtynėse „Chelsea“ išvykoje susikovė su „Burnley“ ekipa. Iš svečių teritorijos Londono atstovai parsivežė pergalę 2:0.

Rungtynėse abi komandos neturėjo daug galimybių pasižymėti. Pirmajame kėlinyje įvarčio autoriumi „Chelsea“ gretose buvo Pedro Neto. Galiausiai pranašumą užtvirtino Enzo Fernandezas.

7-oji pergalė sezone leido „Chelsea“ bent kuriam laikui pakilti į antrąją poziciją lygoje.  

