„Chelsea“ po tarptautinės pertraukos „Premier“ lygoje įveikė „Burnley“ ir pakilo į antrąją vietą

12-ojo turo rungtynėse „Chelsea“ išvykoje susikovė su „Burnley“ ekipa. Iš svečių teritorijos Londono atstovai parsivežė pergalę 2:0.
Rungtynėse abi komandos neturėjo daug galimybių pasižymėti. Pirmajame kėlinyje įvarčio autoriumi „Chelsea“ gretose buvo Pedro Neto. Galiausiai pranašumą užtvirtino Enzo Fernandezas.
7-oji pergalė sezone leido „Chelsea“ bent kuriam laikui pakilti į antrąją poziciją lygoje.
