TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Lietuvos teisėjai vadovaus Čempionų lygos dvikovai Čekijoje

2025-11-24 13:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-24 13:28

Ši savaitė pažymėta dar daugiau Lietuvos teisėjų korpuso atstovų paskyrimų tarptautinėse dvikovose.

Donatas Rumšas | Organizatorių nuotr.

REKLAMA

0

Šią savaitę tęsiasi UEFA Čempionų lygos kovos, o vienerioms iš rungtynių paskirta vadovauti Lietuvos teisėjų brigada.

Lapkričio 25 dieną, antradienį, Čekijos sostinėje Prahoje susitiks vietos „Slavia“, kuri priims svečius iš Ispanijos – Bilbao „Athletic“, o šiai kovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis.

Susitikimas „Eden Arena“ stadione Lietuvos laiku prasidės 22 valandą, jį tiesiogiai rodys GO3 platforma.

Sužaidus ketverias rungtynes Ispanijos komanda yra surinkusi 3 taškus ir užima 27 vietą, tuo tarpu Prahos klubo sąskaitoje yra du taškai ir užimama 30 pozicija.

Lapkričio 25 – gruodžio 1 dienomis Šiaurės Makedonijoje vyks kitų metų Europos merginų U19 atrankos B diviziono penktos grupės mini turnyras, kuriame žais keturios komandos – Šiaurės Makedonija, Slovėnija, Sakartvelas ir Azerbaidžanas.

Šiame turnyre pakviestos dirbti ir dvi Lietuvos teisėjos – aikštės teisėja Jurgita Mačikunytė ir asistentė Irina Pozdejeva.

Komandos grupėje sužais po kartą, daugiausiai taškų surinkusi ekipa pakils į A divizioną ir pratęs kovą dėl patekimo į pagrindinį čempionato etapą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donatas Rumšas | Organizatorių nuotr.
Lietuvos teisėjai vadovaus pasaulio čempionato atrankos dvikovai Kazachstane

