TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Slotas prisiėmė atsakomybę dė „Liverpool“ prastų rezultatų

2025-11-23 11:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 11:19

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po Anglijos „Premier“ lygoje patirto triuškinamo pralaimėjimo prieš „Nottingham Forest“ prisiėmė atsakomybę.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po Anglijos „Premier“ lygoje patirto triuškinamo pralaimėjimo prieš „Nottingham Forest“ prisiėmė atsakomybę.

„Sunku išmatuoti, kiek tai blogai, bet tai buvo labai blogai. Žaisti namuose ir pralaimėti rezultatu 0:3, nesvarbu, su kokia komanda susiduri, tai yra labai blogas rezultatas.

Noriu pabrėžti, kad esu atsakingas už dabartinius pralaimėjimus. Esi atsakingas ne tik kai laimi, bet ir kai pralaimi. Negaliu sugalvoti pasiteisinimų, kodėl turime tokius rezultatus. Mums to toli gražu nepakanka to ir aš esu dėl to atsakingas.

Mano nuomone, mūsų pradžia buvo gera. Galbūt per visą sezoną nemačiau mūsų tiek daug sukuriančių progų per pirmąjį pusvalandį. Visgi varžovai atvyko į mūsų baudos aikštelę ir pelnė įvartį“, – kalbėjo strategas.

Šį pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ nukrito vos į vienuoliktąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

