Slotas prisiėmė atsakomybę dė „Liverpool“ prastų rezultatų

„Sunku išmatuoti, kiek tai blogai, bet tai buvo labai blogai. Žaisti namuose ir pralaimėti rezultatu 0:3, nesvarbu, su kokia komanda susiduri, tai yra labai blogas rezultatas.
Noriu pabrėžti, kad esu atsakingas už dabartinius pralaimėjimus. Esi atsakingas ne tik kai laimi, bet ir kai pralaimi. Negaliu sugalvoti pasiteisinimų, kodėl turime tokius rezultatus. Mums to toli gražu nepakanka to ir aš esu dėl to atsakingas.
Mano nuomone, mūsų pradžia buvo gera. Galbūt per visą sezoną nemačiau mūsų tiek daug sukuriančių progų per pirmąjį pusvalandį. Visgi varžovai atvyko į mūsų baudos aikštelę ir pelnė įvartį“, – kalbėjo strategas.
Šį pralaimėjimą patyręs „Liverpool“ nukrito vos į vienuoliktąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą.
