  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Du lietuviai blykstelėjo NCAA

2025-11-23 11:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 11:04

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) pergalių keliu toliau žengia lietuviška „Saint Mary's Gaels" (6/0) komanda, kuri namie 96:42 (40:26, 56:16) sutrypė Kalifornijos universiteto „Bobcats" (2/1) ekipą.

P.Murauskas pelnė 18 taškų (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) pergalių keliu toliau žengia lietuviška „Saint Mary's Gaels“ (6/0) komanda, kuri namie 96:42 (40:26, 56:16) sutrypė Kalifornijos universiteto „Bobcats“ (2/1) ekipą.

1

Matas Juzėnas per 5 minutes pelnė 3 taškus (1/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, kartą klydo ir prasižengė.

Paulius Murauskas per 19 minučių įmetė 18 taškų (4/7 dvit., 2/3 trit., 4/6 baud.), atkovojo 1 ir perėmė 2 kamuolius, kartą klydo, 2 – prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame mače žibėjo Matas Deniušas, o jo atstovaujama Tenesio universiteto „Skyhwaks“ (4/1) svečiuose 69:68 (28:39, 41:29) palaužė „Prairie View Panthers“ (2/4).

M.Deniušas per 36 minutes įmetė 20 taškų (6/11 dvit., 0/4 trit., 8/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko perdavimą, 3 kartus klydo, blokavo metimą, kartą prasižengė.

Danas Kazakevičius liko be taškų, o Hovardo „Bisons“ (3/3) namie 80:70 (29:37, 51:33) nusileido Niagaros „Purple Eagles“ (2/4).

Lietuvis per 18 minučių atkovojo 4 kamuolius, perėmė vieną, 3 kartus klydo ir 2 prasižengė.

Lipscombo universiteto „Bisons“ (2/4) su Titu Sargiūnu svečiuose 83:62 (34:23, 49:39) nugalėjo Vakarų Karolinos „Catamounts“ (3/3).

T.Sargiūnas per 18 minučių įmetė 2 taškus (1/4 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą, kartą klydo.

