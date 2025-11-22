Žilinskas pasižymėjo G lygoje, Marčiulionis liko ant suolo

P.Žilinskas rungtynes pradėjo ant atsarginių žaidėjų suolo, bet per savo laiką ant parketo spėjo pelnyti 7 taškus (1/1 dvit., 1/4 trit. 1/1 baud.), atkovoti 3 kamuolius, atlikti 2 rezultatyvius perdavimus ir tiek pat sykių suklysti.
Mačo epizodai:
Tuo metu Augusto Marčiulionio ginama „South Bay Lakers“ (4/1) namie 115:95 (28:20, 28:30, 33:16, 26:29) sutriuškino „Santa Cruz Warriors“ (0/6).
Vilnietis mačui buvo registruotas, bet ant parketo nežengė.
Su šeimininkų marškinėliais į aikštę žengė Bronny Jamesas. LeBrono sūnus pasižymėjo 15 taškų (5/10 met.) ir 8 rezultatyviais perdavimais.
