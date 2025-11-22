 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Žilinskas pasižymėjo G lygoje, Marčiulionis liko ant suolo

2025-11-22 09:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 09:17

G lygoje tęsiasi kovos, kur pralaimėjimą patyrė Pauliaus Žilinsko atstovaujama Memfio „Hustle“ (3/5). Ji namie 107:110 (29:33, 12:30, 43:20, 23:27) pralaimėjo „Rio Grande Valley Vipers“ (3/2).

P.Žilinskas pelnė 7 taškus

0

P.Žilinskas rungtynes pradėjo ant atsarginių žaidėjų suolo, bet per savo laiką ant parketo spėjo pelnyti 7 taškus (1/1 dvit., 1/4 trit. 1/1 baud.), atkovoti 3 kamuolius, atlikti 2 rezultatyvius perdavimus ir tiek pat sykių suklysti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo epizodai:

Tuo metu Augusto Marčiulionio ginama „South Bay Lakers“ (4/1) namie 115:95 (28:20, 28:30, 33:16, 26:29) sutriuškino „Santa Cruz Warriors“ (0/6).

Vilnietis mačui buvo registruotas, bet ant parketo nežengė.

Su šeimininkų marškinėliais į aikštę žengė Bronny Jamesas. LeBrono sūnus pasižymėjo 15 taškų (5/10 met.) ir 8 rezultatyviais perdavimais.

