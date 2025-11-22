Pamatykite: Dovydas Jukna pasižymėjo įvarčiu Kanadoje

„Bloomington Bison“ (15 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 8-ą vietą tarp 15 komandų.
Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda išvykoje 5:2 pranoko „Peoria Rivermen“ ekipą. Lietuvis nepasižymėjo.
„Quad City Storm“ (7 tšk.) pakilo į priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna 3:1 išsivežė pergalę iš „Victoriaville Tigres“ teritorijos. NHL skautų stebimas lietuvis įmušė įvartį ir 5 kartus atakavo vartus.
„Rimouski Oceanic“ (25 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 10-ies Rytų konferencijos komandų.
D. Juknos įvartis:
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko svečiuose 2:6 pralaimėjo prieš „Prince George Cougars“.
„Lethbridge Hurricanes“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi paskutinė – 11-a.
