 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Pamatykite: Dovydas Jukna pasižymėjo įvarčiu Kanadoje

2025-11-22 09:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 09:16

Penktadienį trečioje pagal pajėgumą JAV ledo ritulio lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu svečiuose 2:5 pralaimėjo prieš „Fort Wayne Komets“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

Dovydas Jukna | „Stop“ kadras

Penktadienį trečioje pagal pajėgumą JAV ledo ritulio lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu svečiuose 2:5 pralaimėjo prieš „Fort Wayne Komets“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

REKLAMA
0

„Bloomington Bison“ (15 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 8-ą vietą tarp 15 komandų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda išvykoje 5:2 pranoko „Peoria Rivermen“ ekipą. Lietuvis nepasižymėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Quad City Storm“ (7 tšk.) pakilo į priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna 3:1 išsivežė pergalę iš „Victoriaville Tigres“ teritorijos. NHL skautų stebimas lietuvis įmušė įvartį ir 5 kartus atakavo vartus.

REKLAMA
REKLAMA

„Rimouski Oceanic“ (25 tšk.) rikiuojasi 5-a tarp 10-ies Rytų konferencijos komandų.

D. Juknos įvartis:

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) „Lethbridge Hurricanes“ be Mykolo Škadausko svečiuose 2:6 pralaimėjo prieš „Prince George Cougars“.

„Lethbridge Hurricanes“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi paskutinė – 11-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų