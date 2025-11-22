Valančiūnas prisidėjo prie „Rockets“ penkių pergalių serijos pabaigos

„Rockets“ iki šio mačo skaičiavo 5 pergalių seriją, o „Nuggets“ dabar per pastarąsias 10 rungtynių pasiekė 9 pergales.
J.Valančiūnas aikštėje praleido 16 minučių ir per jas pelnė 8 taškus (4/7 dvit., 0/1 trit.), atkovojo kamuolį, suklydo ir blokavo metimą.
The mythical Jokic/Valanciunas lineup, which until tonight had played 5 mins together for a 141.7 OffRtg, 158.3 DefRtg, -16.7 NetRtg pic.twitter.com/iLxnLSKa7aREKLAMAREKLAMA— BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) November 22, 2025
Beveik pusę savo žaidimo laiko, 7 minutes, JV aikštėje buvo kartu su N.Jokičiumi. Iki šio mačo šis duetas kartu aikštėje iš viso buvo praleidęs 5 minutes.
Būtent serbas vėl tapo pagrindiniu rungtynių faktoriumi – 34 taškai (7/12 dvit., 4/8 trit., 8/10 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos, 2 perimti kamuoliai ir blokas.
Pirmajame kėlinyje „Nuggets“ pademonstravo įspūdingą gynyba, praleisdama 12 taškų, bet „Rockets“ sugrįžo ir lemiamame ketvirtyje jau pirmavo – 94:89.
Mačo epizodai:
Tuomet svečiai spurtavo 10:2 (99:96), o prasidėjus paskutinei minutei Jamalas Murray pelnė 4 taškus paeiliui ir nutolino „Nuggets“ – 107:101. Po Jabari Smitho tritaškio likus 6 sekundėms „Rockets“ priartėjo iki minimumo (109:110), bet N.Jokičius sumetė baudas, o Alperenas Šengunas iš labai toli tikslo nepasiekė.
„Nuggets“ pavyko pristabdyti tiek A.Šenguną, tiek ir Keviną Durantą. Turkas pelnė 14 taškų (6/14 met.), o KD – 13 (5/14 met.).
NBA taurėje po trijų susitikimų Denverio klubas savo sąskaitoje turi 2 pergales, o Teksaso ekipa yra pasiekusi 1 laimėjimą.
„Rockets“: Reedas Sheppardas 27, Amenas Thompsonas 22 (9/16 dvit.), Jabari Smithas 21 (2/9 dvit., 5/11 trit., 11 atk. kam.), Alperenas Šengunas 14 (6/13 dvit., 5 kld.), Kevinas Durantas 13.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 34 (7/12 dvit., 4/8 trit., 8/10 baud., 10 atk. kam., 9 rez. perd.), Jamalas Murray 26 (7/9 dvit., 10 rez. perd., 4 kld.), Timas Hardaway 12, Bruce'as Brownas 10, Peytonas Watsonas (10 atk. kam.) ir Cameronas Johnsonas po 9, Jonas Valančiūnas 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!