 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas prisidėjo prie „Rockets“ penkių pergalių serijos pabaigos

2025-11-22 08:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 08:46

Jonas Valančiūnas aikšte kurį laiką dalijosi su Nikola Jokičiumi, o Denverio „Nuggets“ (12/3) išvykoje 112:109 (25:12, 21:37, 34:29, 32:31) palaužė Hjustono „Rockets“ (10/4).

J.Valančiūnas buvo naudingas (Scanpix nuotr.)

Jonas Valančiūnas aikšte kurį laiką dalijosi su Nikola Jokičiumi, o Denverio „Nuggets“ (12/3) išvykoje 112:109 (25:12, 21:37, 34:29, 32:31) palaužė Hjustono „Rockets“ (10/4).

REKLAMA
0

„Rockets“ iki šio mačo skaičiavo 5 pergalių seriją, o „Nuggets“ dabar per pastarąsias 10 rungtynių pasiekė 9 pergales.

J.Valančiūnas aikštėje praleido 16 minučių ir per jas pelnė 8 taškus (4/7 dvit., 0/1 trit.), atkovojo kamuolį, suklydo ir blokavo metimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Beveik pusę savo žaidimo laiko, 7 minutes, JV aikštėje buvo kartu su N.Jokičiumi. Iki šio mačo šis duetas kartu aikštėje iš viso buvo praleidęs 5 minutes.

REKLAMA

Būtent serbas vėl tapo pagrindiniu rungtynių faktoriumi – 34 taškai (7/12 dvit., 4/8 trit., 8/10 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos, 2 perimti kamuoliai ir blokas.

Pirmajame kėlinyje „Nuggets“ pademonstravo įspūdingą gynyba, praleisdama 12 taškų, bet „Rockets“ sugrįžo ir lemiamame ketvirtyje jau pirmavo – 94:89.

Mačo epizodai:

Tuomet svečiai spurtavo 10:2 (99:96), o prasidėjus paskutinei minutei Jamalas Murray pelnė 4 taškus paeiliui ir nutolino „Nuggets“ – 107:101. Po Jabari Smitho tritaškio likus 6 sekundėms „Rockets“ priartėjo iki minimumo (109:110), bet N.Jokičius sumetė baudas, o Alperenas Šengunas iš labai toli tikslo nepasiekė.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuggets“ pavyko pristabdyti tiek A.Šenguną, tiek ir Keviną Durantą. Turkas pelnė 14 taškų (6/14 met.), o KD – 13 (5/14 met.).

NBA taurėje po trijų susitikimų Denverio klubas savo sąskaitoje turi 2 pergales, o Teksaso ekipa yra pasiekusi 1 laimėjimą.

„Rockets“: Reedas Sheppardas 27, Amenas Thompsonas 22 (9/16 dvit.), Jabari Smithas 21 (2/9 dvit., 5/11 trit., 11 atk. kam.), Alperenas Šengunas 14 (6/13 dvit., 5 kld.), Kevinas Durantas 13.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 34 (7/12 dvit., 4/8 trit., 8/10 baud., 10 atk. kam., 9 rez. perd.), Jamalas Murray 26 (7/9 dvit., 10 rez. perd., 4 kld.), Timas Hardaway 12, Bruce'as Brownas 10, Peytonas Watsonas (10 atk. kam.) ir Cameronas Johnsonas po 9, Jonas Valančiūnas 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų