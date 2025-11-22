Faustas Nausėda Suomijoje svariai prisidėjo prie dramatiškos pergalės

„Servette“ (42 tšk.) 14-os klubų pirmenybėse užima 5-ą poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Slovakijos stipriausioje lygoje nukeltas Nerijaus Ališausko atstovaujamos „HK Spišska Nova Ves“ ekipos ir Banska Bistricos „HC MONACObet“ mačas. Toks sprendimas priimtas dėl ligos protrūkio „HC MONACObet“ ekipoje.
„HK Spišska Nova Ves“ (24 tšk.) nukrito į 10-ą vietą tarp 12 klubų.
Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ ekipa namuose 7:2 sutriuškino Bukarešto „CSA Steaua“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus atakavo vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (28 tšk.) išlaikė 3-ią vietą 9 komandų pirmenybėse.
Nyderlandų turės pusfinalyje du lietuvius savo gretose turinti „Nijmegen Devils“ 4:2 įveikė „OG Capitals Leeuwarden“. Edgaras Protčenko gavo 2 baudos min., o Martynas Grinius nepasižymėjo.
Atsakomosios rungtynės vyks jau šį šeštadienį.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje „Pyry“ klubas, kurio garbę gina Faustas Nausėda, savo arenoje po baudinių serijos 4:3 įveikė „RoKi“. Be keitimų žaidęs lietuvis atrėmė 32 iš 35 varžovų smūgių į vartus ir visus 6 baudinius.
„Pyry“ (19 tšk.) lenkia 2 komandas ir žengia 8-a.
Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ su Emilijumi Krakausku savo arenoje 0:7 neturėjo vilčių prieš „HC Sierre“. Lietuvis žaidė 18 min. 2 sek. ir 4 kartus atakavo vartus.
„EHC Arosa“ (15 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.
Trečioje Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „Hammer Eisbaren“ ekipa išvykoje 3:2 nugalėjo Halės „Saale Bulls“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus ir laimėjo 11 iš 19 ritulio išmetimų.
„Hammer Eisbaren“ (27 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 4-ą poziciją tarp 11 komandų.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna svečiuose 1:0 įveikė „Drummondville Voltigeurs“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Rimouski Oceanic“ (23 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 6-a tarp 10 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ komanda išvykoje 3:6 pralaimėjo prieš „LHC Academy“ ekipą, kurios garbę gina Benas Andrejauskas. Svečių gretose Danielius Čečekovas nepasižymėjo, o Titas Krakauskas nežaidė. B. Andrejauskas įmušė įvartį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio namuose po pratęsimo 4:5 nusileido „SC Rapperswil-Jona Lakers“, o „EHC Kloten“ su Dovydu Norumi svečiuose po baudinių serijos 3:2 įveikė „SC Bern Future“. Lietuvis nepasižymėjo.
„EHC Kloten“ (36 tšk.) užima 5-ą vietą, „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (35) – 6-ą, „LHC Academy“ (33) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (22) yra paskutinė – 13-a.
