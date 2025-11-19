Manto Armalio klubas – ledo ritulio Čempionų lygos ketvirtfinalyje

Ketvirtfinalyje „Ilves“ susitiks su „Lulea HF“ klubu iš Švedijos.
Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa svečiuose 2:4 nusileido Prešovo „HC Prešov“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 16 min. 28 sek., kartą atakavo vartus, atliko 1 jėgos veiksmą ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„HK Spišska Nova Ves“ (24 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 12 ekipų.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ su Dominyku Bogdziuliu išvykoje 4:5 turėjo pripažinti lygos lyderės – „Ringerike“ – pranašumą. Lietuvis pelnė įvartį ir 2 kartus smūgiavo į vartus.
„Gruner“ (26 tšk.) išlaikė 2-ą poziciją, o Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ (10) liko priešpaskutinė – 7-a.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!