TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Manto Armalio klubas – ledo ritulio Čempionų lygos ketvirtfinalyje

2025-11-19 23:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 23:40

Trečiadienį ledo ritulio Čempionų lygos aštuntfinalio atsakomosiose rungtynėse Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ (Suomija) komanda namuose 5:2 nugalėjo Brėmerhafeno „Fischtown Penguins“ (Vokietija). Pirmąsias rungtynes svečiuose „Ilves“ laimėjo 3:2, tad bendru rezultatu 8:4 žengė į ketvirtfinalį.

Mantas Armalis | Luko Balandžio / BNS foto nuotr.

Trečiadienį ledo ritulio Čempionų lygos aštuntfinalio atsakomosiose rungtynėse Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ (Suomija) komanda namuose 5:2 nugalėjo Brėmerhafeno „Fischtown Penguins“ (Vokietija). Pirmąsias rungtynes svečiuose „Ilves“ laimėjo 3:2, tad bendru rezultatu 8:4 žengė į ketvirtfinalį.

0

Ketvirtfinalyje „Ilves“ susitiks su „Lulea HF“ klubu iš Švedijos.

Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa svečiuose 2:4 nusileido Prešovo „HC Prešov“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 16 min. 28 sek., kartą atakavo vartus, atliko 1 jėgos veiksmą ir blokavo 1 varžovų smūgį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„HK Spišska Nova Ves“ (24 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 12 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ su Dominyku Bogdziuliu išvykoje 4:5 turėjo pripažinti lygos lyderės – „Ringerike“ – pranašumą. Lietuvis pelnė įvartį ir 2 kartus smūgiavo į vartus.

„Gruner“ (26 tšk.) išlaikė 2-ą poziciją, o Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ (10) liko priešpaskutinė – 7-a.

