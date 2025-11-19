 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„AS Monaco“ klubas Eurolygoje sutriuškino Vilerbano ASVEL

2025-11-19 23:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 23:02

Eurolygoje užtikrintą pergalę pasiekė Monako „AS Monaco“ (7/5) ekipa, kuri išvykoje 84:52 (14:11, 20:10, 30:19, 20:12) sutriuškino Vilerbano ASVEL (3/9) krepšininkus.

Monako komanda laimėjo triuškinančiai

Eurolygoje užtikrintą pergalę pasiekė Monako „AS Monaco" (7/5) ekipa, kuri išvykoje 84:52 (14:11, 20:10, 30:19, 20:12) sutriuškino Vilerbano ASVEL (3/9) krepšininkus.

0

Rungtynės prasidėjo itin nerezultatyviai ir abiems komandoms sunkiai sekėsi rinkti taškus. Monako komanda buvo atitolusi 5 taškais (12:7), o po pirmojo kėlinio pirmavo 14:11.

Lūžis vyko antrajame ketvirtyje. Jo pradžioje svečių persvarą iki dviženklės didino Jaronas Blossomgame’as (25:13), tačiau ASVEL šiek tiek priartėjo – 17:25. Į pertrauką Monako komanda išėjo pirmaudama 34:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo ketvirčio pirmosiomis minutėmis „AS Monaco“ atsakė į likusius klausimus. Danielis Theisas dvitaškiu didino skirtumą tarp komandų iki 20 taškų (43:23), o pasibaigus kėliniui Monako komanda pirmavo daugiau nei užtikrintai – 64:40.

Paskutinės dešimt susitikimo minučių jau tebuvo formalumas ir Monako klubas dar labiau padidino persvarą – 84:52.

Pirmąjį mačą šiame sezone ASVEL ekipoje Eurolygoje sužaidė Thomasas Heurtelis, kuris 13 minučių pelnė 7 taškus (1/2 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 4 kartus suklydo ir surinko 6 naudingumo balus.

Niekas iš ASVEL komandos nepelnė daugiau nei 7 taškų, o iš viso šeimininkai padarė 23 klaidas ir pataikė 2 tritaškius iš 25 bandymų.

„AS Monaco“: Mike’as Jamesas (7 rez. per.) ir Nikola Mirotičius po 12, Alpha Diallo 9, Yoanis Makoundou 8, Danielis Theisas ir Kevarriusas Hayesas po 6.

ASVEL: Thomasas Heurtelis, Glynnas Watsonas ir Zachary Seljaasas (0/5 trit.) po 7, Mbaye Ndiaye ir Armelis Traore po 6, Melvinas Ajinca 5.

