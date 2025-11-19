PAOK su Dimša dramatiškai iškovojo pergalę

Pergalę Salonikų klubui lėmė Beno Moore’as fantastiškas metimas paskutinėmis mačo sekundėmis.
T.Dimša per 25 minutes pelnė 9 taškus (0/3 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus prasižengė, sykį suklydo ir surinko 7 naudingumo balus.
Nugalėtojams Clevelandas Melvinas pelnė 26 taškus (8/8 dvit.), pralaimėjusiems Joshua Obiesie surinko 27 (5/7 trit.).
Ši pergalė užtikrino Salonikų komandai pirmąją vietą grupėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!