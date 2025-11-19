 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

PAOK su Dimša dramatiškai iškovojo pergalę

2025-11-19 22:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 22:15

Pergalę FIBA Europos taurės varžybose iškovojo Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK (5/1) komanda, kuri namie 88:87 (30:23, 20:18, 13:17, 23:29) įveikė Braunšveigo „Lowen“ (4/2) komandai.

T.Dimša šventė pergalę (FIBA Europe nuotr.)

Pergalę FIBA Europos taurės varžybose iškovojo Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK (5/1) komanda, kuri namie 88:87 (30:23, 20:18, 13:17, 23:29) įveikė Braunšveigo „Lowen“ (4/2) komandai.

0

Pergalę Salonikų klubui lėmė Beno Moore’as fantastiškas metimas paskutinėmis mačo sekundėmis.

T.Dimša per 25 minutes pelnė 9 taškus (0/3 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus prasižengė, sykį suklydo ir surinko 7 naudingumo balus.

Nugalėtojams Clevelandas Melvinas pelnė 26 taškus (8/8 dvit.), pralaimėjusiems Joshua Obiesie surinko 27 (5/7 trit.).

Ši pergalė užtikrino Salonikų komandai pirmąją vietą grupėje.

