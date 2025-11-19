Normantas ir Bilbao klubas pasiekė triuškinamą pergalę prieš Kutaisio ekipą

Pirmąjį tarpusavio mačą Bilbao klubas buvo laimėjęs 113:62, o ši pergalė lietuvio klubui garantavo pirmąją vietą grupėje.
M.Normantas per 17 minučių pelnė 6 taškus (2/2 dvit., 0/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, sykį prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.
Nugalėtojams Justinas Jaworskis įmetė 21 tašką (6/8 trit.), pralaimėjusiems Detrekas Browningas surinko 14 (7 kld.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!