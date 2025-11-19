 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Normantas ir Bilbao klubas pasiekė triuškinamą pergalę prieš Kutaisio ekipą

2025-11-19 22:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 22:34

Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ ekipa (5/1) ekipa dar kartą 117:54 (25:17, 41:3, 25:18, 26:16) sutriuškino Kutaisio 2010 (1/5) komandą.

M.Normantas pelnė 6 taškus (FIBA Europe nuotr.)

M.Normantas pelnė 6 taškus (FIBA Europe nuotr.)

0

Pirmąjį tarpusavio mačą Bilbao klubas buvo laimėjęs 113:62, o ši pergalė lietuvio klubui garantavo pirmąją vietą grupėje.

M.Normantas per 17 minučių pelnė 6 taškus (2/2 dvit., 0/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, sykį prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.

Nugalėtojams Justinas Jaworskis įmetė 21 tašką (6/8 trit.), pralaimėjusiems Detrekas Browningas surinko 14 (7 kld.).

