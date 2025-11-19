Kwadwo Asamoah toliau gins „Panevėžio“ spalvas

Legionierius iš Ganos netrumpą laiką buvo kamuojamas traumų ir negaudavo reguliaraus žaidimo laiko, tačiau praėjusio sezono antroje pusėje situacija pasikeitė. Lietuvos čempionate per 29 mačus K. Asamoah pelnė 4 įvarčius bei porą sykių asistavo komandos draugams – visi rezultatyvūs veiksmai buvo atlikti nuo rugpjūčio mėnesio pabaigos.
Pirmoje lygoje saugas sužaidė du mačus, pelnė įvartį, o „FPRO LFF taurėje“ per penkias akistatas įmušė 4 įvarčius. Pergale įprasmintame finale ganietis žaidė be keitimo.
Su „Panevėžiu“ K. Asamoah šiemet iškovojo taurę, praėjusiais metais – Supertaurę, 2023-iaisiais pasidabino Lietuvos čempionato aukso medaliu.
„Taip, pusantrų metų atkarpa klube man visai nebuvo lengva. Turėjau traumų, negalėjau atrasti savo ritmo ir, kai nerungtyniauji reguliariai, tavo pasitikėjimas natūraliai krenta. Tiesa, per tą laiką tiesiog susikoncentravau į tylų darbą kiekvieną dieną, kad būčiau fiziškai pasirengęs ir pasiruošęs bei neprarasčiau tikėjimo. Psichologiškai tai buvo sunku, žinoma, tačiau ir toliau dirbau. Nuo rugpjūčio mėnesio dalykai pagaliau sutapo ir galėjau parodyti to viso darbo rezultatus. Stabilumas ateina iš pasitikėjimo, tikėjimo procesu, treneriais ir savimi. Žiūrėjau į viską paprastai, sunkiai dirbau ir rezultatai atėjo.
Nusprendžiau likti „Panevėžyje“, nes gerai žinau klubo aplinką ir lygą, manau, tai yra vieta, kur galiu tobulėti kaip žaidėjas. Tikiu, jog kitas sezonas komandoje gali mane labiausiai atskleisti. Noriu parodyti, jog galiu gerokai daugiau, nors traumos praeityje mane kiek pristabdė. Taip, turėjau kitų variantų, tačiau tikrai tikiu, jog likdamas čia turėsiu galimybę tobulėti ir pasižymėsiu dar geresniu sezonu“, – fk-panevezys.lt svetainei pasakojo krašto saugas.
Tarpsezonio metu klubas taip pat pratęsė sutartis su Justinu Januševskiu ir Elivelto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!