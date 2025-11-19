 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Mindaugas Čepas reziumavo U-19 rinktinės kovas: „Skaudu, kad nepadarėme to paskutinio žingsnio“

2025-11-19 19:07
2025-11-19 19:07

Lietuvos vaikinų U19 rinktinei apmaudžiai nepavyko žengti į Europos čempionato atrankos elitinį etapą.

Mindaugas Čepas | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U19 rinktinei apmaudžiai nepavyko žengti į Europos čempionato atrankos elitinį etapą.

Mindaugo Čepo auklėtiniai trečiose ir lemiamose Raudondvaryje po atkaklios kovos 1:2 pralaimėjo Latvijos bendraamžiams ir grupėje užėmė trečią vietą. Į kitą etapą pateko pirmas dvi vietas užėmusios Anglijos ir Latvijos komandos.

Priminsime, kad pirmame turnyro susitikime lietuviai 0:2 pralaimėjo anglams, vėliau 2:1 nugalėjo škotus, o paskutiniame susitikime jiems būtų pakakę ir lygiųjų.

Po paskutinės dvikovos ją apibūdino rinktinės vyriausiasis treneris Mindaugas Čepas.

„Pergalės ar pralaimėjimai yra neatsiejama futbolo dalis. Tikrai ne tą planavome, ne to tikėjomės ir ne tam rengėmės tas kelias dienas ruošdamiesi šioms rungtynėms.

Labai apmaudu dėl vaikinų, kurie įdėjo tikrai daug pastangų ir labai gaila, kad tų įdėtų pastangų šiandien neužteko, kad mes švęstume bendrą pergalę ir patektume į kitą etapą“, – kalbėjo rinktinės treneris.

Jis taip pat nupasakojo ir emocijas, kurias rado vaikinų veiduose grįžęs į rūbinę.

„Teko vaikinus nuraminti, nes jiems situacija tikrai buvo ne iš lengvųjų, kaip ir trenerių štabui. Mokame laimėti, bet reikia mokėti ir pralaimėti.

Neturiu vaikinams kažkokių didelių priekaištų, jie prieš tai dvejose rungtynėse atidavė maksimumą, kažkas gal net ir viršijo visus lūkesčius, visi atidavė labai daug jėgų, tiek fizinių, tiek valinių. Tačiau labai skaudu, kad to paskutinio žingsnio taip ir nepadarėme“, – akcentavo jis.

M. Čepas pridėjo ir tai, kad, nepaisant jiems tikusio lygaus rezultato, futbolininkai išėjo kautis tik dėl laimėjimo.

„Kažkiek rungtynės buvo kitokios, kažkiek ir laukėme iš latvių tokio žaidimo, kokį jie žaidė. Vėlgi, turėjome savo planą ir mūsų žaidėjai jo laikėsi. Negalėjome pasiduoti emocijoms, vėlgi, išėjome žaisti tik dėl pergalės, o ne taškui, išėjome tik pergalei. Tačiau, galų gale, gavosi kaip gavosi“, – apmaudo neslėpė strategas.

Pokalbio pabaigoje jis skyrė ir ne vieną gerą žodį savo auklėtiniams.

„Jei jie tobulės taip sparčiai, kaip tobulėjo per šiuos metus, aš matau šviesią jų ateitį ir galvoju, kad mūsų nacionalinės rinktinės treneris turės ateityje tikrai kokybiškų alternatyvų“, – neabejojo M. Čepas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

