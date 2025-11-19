 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Druskininkus drebins „Best Indoor“ lankininkų varžybos: laukiama dalyvių rekordo

2025-11-19 19:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 19:14

Savaitgalį, lapkričio 21-23 dienomis, Lietuvos sporto centro komplekse „Druskininkai“ vyks tradicinės, jau 12-osios tarptautinės uždarų patalpų šaudymo iš lanko varžybos „Best Indoor“. Šiais metais šis renginys bus rekordinis dalyvių skaičiumi.

Savaitgalį, lapkričio 21-23 dienomis, Lietuvos sporto centro komplekse „Druskininkai" vyks tradicinės, jau 12-osios tarptautinės uždarų patalpų šaudymo iš lanko varžybos „Best Indoor". Šiais metais šis renginys bus rekordinis dalyvių skaičiumi.

Į varžybas yra užsiregistravę 195 sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos.

„Kai kurių lankų grupių registraciją teko stabdyti gerokai anksčiau nei planuota, nes pagal dabartinę varžybų programą daugiau lankininkų tiesiog nebegalime priimti. Toks didelis dalyvių skaičius tikrai džiugina“, – sako viena renginio organizatorių, klubo „Žaliasis lankas“ atstovė Inga Timinskienė.

Nuolat augančios šaudymo iš lanko varžybos Lietuvoje ne be priežasties vilioja vis daugiau sportininkų. Per eilę metų „Best Indoor“ tapo žinomu rudens renginiu ne tik tarp lietuvių, bet ir tarp užsieniečių. Puikios sąlygos ir organizaciniai sprendimai dalyvius verčia čia sugrįžti kasmet. Taip pat šios varžybos yra įtrauktos į Pasaulio šaudymo iš lanko federacijos („World Archery“) kalendorių.

„Best Indoor“ tampa vis labiau šaudymo iš lanko pasaulyje matomu renginiu. Pati dalyvauju įvairiose tarptautinėse, aukščiausio lygio varžybose ir jau ne vieną kartą sulaukiau klausimų apie šias varžybas iš įvairių šalių sportininkų, kurie niekada nėra buvę Lietuvoje. Atrodo, kad „Best Indoor“ turi didelį potencialą tapti dar vienu gerai žinomu tarptautiniu renginiu Europoje“, – neslėpė I. Timinskienė.

Tarp užsiregistravusių dalyvių – nemažai tituluotų sportininkų. Druskininkuose varžysis šių metų pasaulio žaidynių vicečempionė estė Lisell Jaatma, 2023 metų Europos žaidynių čempionas estas Robinas Jaatma, buvęs pasaulio jaunimo čempionas latvis Romanas Sergejevas, Europos 3D šaudymo iš lanko čempionato prizininkas latvis Kristapas Novadas. Ryškiausias Lietuvos sportininkas – Europos ir pasaulio jaunimo čempionatų medalius savo kolekcijoje turintis Jonas Grigaravičius.

Renginio populiarumas leidžia pritraukti vis daugiau partnerių, kurie padeda varžyboms pasiekti dar aukštesnį lygį.

„Labai smagu, kad prie šių varžybų kasmet prisideda vis daugiau rėmėjų – tiek iš pasaulyje puikiai žinomų šaudymo iš lanko įrangos gamintojų, tiek iš vietinių Lietuvos verslų. Šiais metais turime net 16 rėmėjų, kurie vienaip ar kitaip padeda šį tarptautinį renginį pakelti į vis aukštesnį lygį, prisideda prie jo prestižo“, – džiaugėsi I. Timinskienė.

Prie varžybų šiais metais prisideda Druskininkų miesto savivaldybė, LSC sporto kompleksas „Druskininkai“, Lietuvos lankininkų federacija, „Koslita“, „Druskininkų vandens parkas“, „Hoyt Archery“, „JVD Archery“, „Beiter“, „Good Archer“, „Mano lankas“, „Yate“, „Bohning Archery“, „Dream Bow Factory“, „RamRods Archery“, „Jet6 Archery“, „Žaliasis lankas“.

Penktadienį vakare Druskininkuose vyks dalyvių registracija bei neoficialios treniruotės.

Šeštadienį 9 val. vyks „Best Indoor“ varžybų atidarymas olimpiniais bei ilgaisiais ir istoriniais lankais šaudantiems dalyviams, iškart po – pirmosios oficialios treniruotės, kvalifikaciją bei komandinis žaidimas. 14.30 val. bus atidarytas turnyras skriemulinių bei paprastų lankų sportininkams, kurie taip pat turės pirmąsias treniruotes, kvalifikacinius šaudymus bei komandinį žaidimą.

Lemiamos atkrintamosios kovos vyks sekmadienį nuo 9.30 val. Nuo 14 val. vyks finalai – šaudymai dėl bronzos ir aukso medalių. Finalai bus tiesiogiai transliuojami internetu. Apdovanojimų ceremonija numatoma 18 val.

